Vulcano Buono in musica, tanti live previsti per luglio

Al Vulcano Buono di Nola sono in programma tanti live di artisti per tutti i gusti: Nigiotti, Renga, Clara, Slf e Alfa.

Cinque sono gli appuntamenti previsti nel mese di luglio al centro commerciale Vulcano Buono in occasione della prima edizione di “Vulcano Buono Music Emotion 2025”.

Per tutto il mese la smart cityes si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, ospitando artisti rinomati nel panorama musicale italiano, offrendo momenti di svago per persone di tutte le età.

Gli eventi inizieranno il 5 luglio con il cantautore pop Enrico Nigiotti, il 10 luglio si esibirà il collettivo urban Slf (Solo la fam), il 17 luglio tutta la piazza salterà con le hit generazionali di Alfa; il 18 luglio risuonerà nel centro la voce inconfondibile di Francesco Renga e, a conclusione di questi appuntamenti, il 31 luglio si esibirà l’originale cantante Clara.

I concerti di Nigiotti, Slf e Clara saranno a ingresso gratuito, tramite prenotazione sul circuito Vivaticket/Azzurro Service.

Gli spettacoli di Alfa e Francesco Renga sono invece a pagamento; i biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne e Vivaticket.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21:30 e in ogni data l’esperienza sarà doppia: oltre ai live dei cantanti, il pubblico potrà godere di una speciale Notte Bianca. Infatti il centro prolungherà l’orario di apertura della galleria commerciale oltre le 22, consentendo ai visitatori di fare shopping anche alla fine dello spettacolo.

Sabato 5 luglio, in occasione dell’inizio dei saldi, è prevista animazione gratuita per bimbi e famiglie dalle ore 19 alle ore 23 in piazza Capri e Amalfi: ci saranno spettacoli di ventriloqui, teatro dei muppets ed esibizione trasformista.