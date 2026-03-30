La Psicologia delle urne vesuviane…

Un’analisi clinica e sociale su come la mente dei cittadini affronta la scelta elettorale, tra razionalità e passioni viscerali.

A poche settimane dal referendum, il voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali vedrà coinvolti numerosi centri campani, inclusi i capoluoghi di Salerno e Avellino. A Somma Vesuviana (e comuni del nolano), la sfida elettorale si preannuncia accesa, per la lunga crisi politica, amministrativa, ormai diretta al dissesto finanziario per un buco di 18 milioni di euro, con la presentazione di liste civiche e partitiche che cercheranno di interpretare il bisogno di stabilità espresso dalla cittadinanza, in questo territorio l’urna elettorale non è solo un dispositivo democratico, ma il terminale di una complessa rete di appartenenze. In una terra dove il sacro e il profano si intrecciano sotto l’ombra del Monte Somma, la scelta del candidato risponde spesso a una dinamica psicologica e affettiva di protezione dell’identità.

La Festa delle Lucerne, celebrata ogni quattro anni nel borgo aragonese del Casamale, è l’evento che meglio potrebbe descrivere la “geometria affettiva” del territorio. L’allestimento dei vicoli con migliaia di lucerne alimentate a olio, disposte su telai dalle forme simboliche (esagoni, triangoli, cerchi), richiede un lavoro corale che annulla temporaneamente le distinzioni di classe e di schieramento. Tuttavia, questo “lavorare insieme” crea un capitale sociale che i candidati vorrebbero utilizzare, presentandosi come custodi della tradizione.

Simbolo Geometrico della Festa Significato Valenza Politico-Sociale

Triangolo: Fuoco/acqua Passione politica e richiamo al rischio vulcanico

Cerchio: Aria/ Perfezione, Infinito Universalità e condivisione dei valori comunitari

Quadrato: Terra Possesso del territorio e radicamento agricolo

Rombo/Esagono/ Spirale: Respiro/Flusso Dinamismo sociale, capacità di innovazione

Non si vota solo un programma amministrativo; si vota per confermare l’appartenenza a un “micro-mondo” — che sia la paranza, l’associazione culturale o lo storico legame di vicinato. Questa psicologia del riconoscimento trasforma il candidato in uno specchio: l’elettore non cerca necessariamente il tecnico più esperto, ma colui che “parla la sua lingua”, che abita gli stessi spazi fisici ed emotivi. È il trionfo dell’euristica della familiarità: ciò che ci è noto ci appare istintivamente più sicuro, anche quando la logica richiederebbe un cambiamento radicale; tendiamo a fidarci di ciò che conosciamo meglio. In campagna elettorale, questo si traduce nella ricerca di un candidato che “frequenta la nostra stessa piazza” o “conosce la nostra famiglia”. Il problema non è solo politico, ma psicologico: riuscire a distinguere il legame affettivo dal dovere civico, l’amicizia del bar dalla competenza gestionale; comprendere come l’affettività si trasformi in partecipazione politica. Vediamo insieme quali trappole si insinuano e ci condizionano in questo delicato rapporto tra emozioni e politica.

La trappola della Familiarità: il candidato come “Uno di Noi”

L’euristica della disponibilità gioca un ruolo cruciale nella percezione dell’efficacia amministrativa. Secondo questo meccanismo, le persone valutano la probabilità di un evento o la qualità di un candidato sulla base della facilità con cui esempi pertinenti vengono richiamati alla memoria. L’euristica della rappresentatività, d’altro canto, spinge l’elettore a categorizzare i candidati sulla base di stereotipi preesistenti o di schemi di “leadership territoriale”. Un candidato che incarna i tratti del “buon padre di famiglia” o del “professionista radicato”, figure storicamente associate alla stabilità nel Mezzogiorno, viene percepito come più idoneo indipendentemente dalle sue competenze specifiche in materia di pubblica amministrazione. Questo processo è alimentato dalla socializzazione primaria, dove i modelli di autorità vengono interiorizzati fin dall’infanzia all’interno delle agenzie educative e familiari. Il confine tra vita pubblica e privata è sottile come un vicolo del Casamale.

Il rischio psicologico? Confondere la simpatia personale con la competenza amministrativa. Spesso votiamo chi ci somiglia per rassicurare noi stessi, proiettando sul candidato i nostri desideri, senza chiederci se abbia effettivamente le capacità tecniche per gestire il bilancio comunale o i fondi del PNRR.

La trappola del “Noi contro Loro”

Le elezioni comunali accendono una dinamica di identità sociale molto forte. La città smette di essere un’entità unica e si frammenta in fazioni. Psicologicamente, questo crea un “senso di appartenenza” che può diventare tossico: l’avversario non è più un cittadino con una visione diversa, ma un nemico da sconfiggere. Questa polarizzazione agisce come una nebbia cognitiva: ci impedisce di analizzare criticamente le proposte reali, perché siamo troppo impegnati a difendere il “nostro colore” o il nostro quartiere. È la vittoria dell’emozione sulla razionalità, dove il voto diventa un atto di fede guerriera invece di una scelta civile.

La trappola del “Sentirsi in Debito”

Un aspetto delicato riguarda la gestione delle aspettative. Molti cittadini vivono il rapporto con il politico attraverso la lente della reciprocità. Non si tratta necessariamente di corruzione, ma di un meccanismo psicologico profondo: il “sentirsi in debito”. Se un candidato si mostra presente in un momento di difficoltà personale o familiare, scatta un senso di obbligo morale. Questo trasforma il voto da un diritto collettivo a un ringraziamento privato. La sfida per l’elettore sommese è spezzare questa catena invisibile, comprendendo che il benessere della città (servizi, strade, decoro) è un diritto di tutti e non il “regalo” di qualcuno.

In definitiva, le dinamiche psicologiche che muovono il consenso a Somma Vesuviana ci dicono una cosa fondamentale: votare è un atto profondamente umano, intriso di emozioni, legami e paure. Ma proprio perché siamo esseri razionali, abbiamo il dovere di non restare prigionieri di questi meccanismi. La vera “cura” per una politica che troppo spesso appare asfittica o ripetitiva non sta in un nuovo messia, ma in un cambio di postura psicologica da parte di noi cittadini, il coraggio di spezzare la catena del debito emotivo, di guardare oltre il perimetro rassicurante del “nostro rione” e di valutare i programmi per la loro fattibilità, non per la capacità del candidato di stringerci la mano con vigore. Il voto nell’area vesuviana del 2026 non sarà solo una conta numerica di consensi, ma il riflesso di un delicato equilibrio tra memoria storica e speranza di cambiamento. La psicologia dell’elettore, tesa tra l’uso di euristiche semplificatorie e l’attivazione di emozioni profonde legate alla sicurezza e all’identità, richiede una classe politica capace di andare oltre la gestione dell’emergenza.

Alle prossime elezioni comunali, la sfida non sarà solo tra liste o coalizioni, ma tra due modi di intendere la nostra comunità: restare ancorati a una psicologia dell’appartenenza tribale o evolvere verso una psicologia del bene comune. Quando chiudiamo la tendina della cabina elettorale, non stiamo solo scegliendo un sindaco: stiamo decidendo quale parte di noi vogliamo che governi la città. La nostra parte più fragile e condizionabile, o quella più libera e lungimirante? La risposta, questa volta, non è scritta sui manifesti, ma nella nostra capacità di restare lucidi.

Giuseppe Auriemma

Psichiatra Psicoterapeuta

Psico-oncologo di II Livello