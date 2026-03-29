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La maggioranza fa quadrato su vicesindaco e giunta dopo le tensioni in Consiglio

Redazione1
di Redazione1

 

CASORIA – La coalizione di maggioranza del Comune di Casoria interviene con un documento ufficiale dopo le tensioni e gli attacchi degli ultimi giorni, emersi chiaramente soprattutto durante l’ultimo Consiglio comunale e lo fa prendendo posizione in maniera netta a sostegno dell’Amministrazione targata Raffaele Bene e in particolare del vicesindaco Gaetano Palumbo.

 

 

“Di fronte alle recenti dichiarazioni pubbliche – in alcuni casi al limite della correttezza istituzionale – rilasciate nei giorni scorsi da alcuni componenti della maggioranza, questa Amministrazione ha scelto, responsabilmente, di mantenere un profilo sobrio e silente, continuando a concentrarsi su ciò per cui i cittadini hanno accordato la propria fiducia alle ultime elezioni: lavorare con serietà e concretezza per il bene di Casoria.”

 

 

 

La maggioranza sottolinea quindi di aver inizialmente scelto la linea del silenzio istituzionale, privilegiando il lavoro amministrativo rispetto allo scontro politico.

 

 

 

“Tuttavia, gli ulteriori attacchi, perpetrati anche nel corso del Consiglio comunale tenutosi venerdì, nei confronti dell’Amministrazione e, in particolare, della figura del Vicesindaco Gaetano Palumbo, impongono oggi una risposta chiara, ferma e non più rinviabile.”

 

 

 

Si evidenzia però come quanto accaduto in aula abbia reso inevitabile una presa di posizione pubblica: “È del tutto inaccettabile che esponenti della stessa maggioranza si spingano, anche attraverso attacchi verbali scomposti e del tutto immotivati, ad accusare in maniera strumentale le affermazioni e le posizioni politiche del Vicesindaco Gaetano Palumbo, fino ad arrivare a chiederne pubblicamente le dimissioni.”

 

 

 

Nel mirino del comunicato ci sono dunque attacchi ritenuti eccessivi e strumentali, arrivati fino alla richiesta di dimissioni del vicesindaco: “Le parole rivolte al Vicesindaco offendono l’impegno di chi, quotidianamente e con dedizione, opera per il miglioramento della città, affrontando con responsabilità le complessità amministrative e cercando sempre di dare risposte concrete ai bisogni della comunità.”

 

 

 

La maggioranza difende quindi il lavoro quotidiano svolto dall’amministrazione e dallo stesso Palumbo. “Ancora più grave è il fatto che tali accuse risultano prive di qualsiasi fondamento politico.”

 

 

 

Secondo i 17 consiglieri firmatari, le critiche mosse non avrebbero basi politiche concrete: “Non siamo di fronte all’espressione di un legittimo dissenso politico, che in un sistema democratico rappresenta sempre un valore, ma a un atteggiamento ambiguo e contraddittorio: si attacca l’operato dell’Amministrazione mentre, al tempo stesso, si continua a rivendicare l’appartenenza alla stessa maggioranza.”

 

 

 

Il documento distingue chiaramente tra dissenso legittimo e comportamenti ritenuti incoerenti all’interno della stessa coalizione: “Un comportamento che non solo appare incoerente, ma che manca di rispetto alle istituzioni, ai ruoli ricoperti e, soprattutto, ai cittadini che quelle istituzioni rappresentano.”

 

 

 

Viene quindi richiamato anche il rispetto dovuto alle istituzioni e ai cittadini: “Sono proprio questi comportamenti incoerenti e strumentali, reiterati da ormai troppo tempo, ad aver progressivamente definito un perimetro politico chiaro, collocando tali posizioni al di fuori di un percorso condiviso. Non vi è alcuna emarginazione, ma la presa d’atto che per alcuni, le dinamiche personali vengono prima del lavoro collegiale e della responsabilità verso la città.”

 

 

 

La maggioranza chiarisce che non si tratta di esclusioni, ma di una presa d’atto politica maturata nel tempo: “La coalizione di maggioranza respinge con fermezza ogni tentativo di delegittimazione personale e politica, ribadendo piena fiducia nell’operato del Vicesindaco Gaetano Palumbo e di tutta la squadra di governo.”

 

 

 

Arriva quindi una difesa compatta dell’intera squadra di governo e del vicesindaco: “Casoria ha bisogno di serietà, stabilità e lavoro concreto, non di polemiche sterili o di attacchi strumentali. È su questo che continueremo a concentrare ogni energia, nell’interesse esclusivo della città e della sua comunità.”

 

 

 

In chiusura, il messaggio è rivolto alla città: priorità al lavoro amministrativo e alla stabilità.

 

 

 

Il documento è sottoscritto dai consiglieri comunali di maggioranza:

 

Giuseppe Barra, Mauro Ferrara, Stefano Balestrieri, Roberta Giova, Edda Russo, Gennaro Fico, Gennaro Trojano, Marco Colurcio, Maria Floriana Alaia, Valerio Bandiera, Gianluca Cortese, Cinzia Capparone, Antonio Petrone, Angelo Russo, Marianna Riccardi, Nicola Rullo, Assunta De Rosa.

 

Una presa di posizione forte che segna un passaggio politico rilevante all’interno della maggioranza e rilancia il tema della coesione amministrativa.

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