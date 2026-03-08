Psiche Donna e Medicina di Genere, dall’utero vagante al cervello plastico: la fine di un pregiudizio millenario

Per millenni, la psiche della donna è stata interpretata attraverso la lente di un riduzionismo che ha alternato la demonizzazione di funzioni biologiche naturali alla patologizzazione di risposte adattive a contesti sociali oppressivi. La medicina di genere, definita come una dimensione interdisciplinare che studia l’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia e sulla patologia umana, rappresenta la risposta scientifica moderna a questa eredità, mirando a garantire equità e appropriatezza della cura attraverso la comprensione delle specificità femminili superando i paradigmi clinici tradizionali per abbracciare una prospettiva di genere che sia al contempo storica, biologica e sociologica.

La storia della psichiatria è stata, per lungo tempo, una storia di esclusione e di etichettamento. Il concetto di isteria, derivante dal termine greco hystera (utero), incarna il prototipo della patologizzazione della biologia femminile. Nell’antica Grecia, si credeva che l’utero fosse un organo semovente (“utero vagante”) che, muovendosi nel corpo femminile in cerca di fertilità, causasse attacchi nevrotici, soffocamento o follia. Sin dall’antichità, il disagio psichico della donna è stato localizzato nell’apparato riproduttivo, suggerendo che l’essenza stessa della femminilità fosse la fonte di una instabilità intrinseca. Questo approccio ha creato un solco profondo nella comprensione clinica, dove la donna è stata costantemente definita come una “variazione” rispetto a un modello maschile assunto come standard universale. L’archeologia della psiche femminile mostra che l’isteria non era una malattia reale, ma un “specchio storico della misoginia medica”. Smascherare questo passato permette di riconoscere le radici del pregiudizio che ancora oggi le donne affrontano, spesso portate a dubitare della legittimità delle proprie esperienze emotive e fisiche.

Nel XVIII secolo, autori come Robert Whytt ipotizzò che malattie come l’isteria fossero dovute a malfunzionamenti nervosi, descrivendo parossismi, tremori e paralisi locali che colpivano con maggior violenza il genere femminile, diagnosi comunque impregnata di giudizi morali e sociali. Il XIX secolo Jean-Martin Charcot alla Salpêtrière mappò i sintomi isterici, consolidando l’immagine della donna come soggetto “teatrale”, incline a pose istrioniche e alla ricerca di auto soddisfacimento attraverso la malattia. Sigmund Freud ha portato un grande contributo alla conoscenza della psiche femminile, ipotizzò che l’isteria fosse legata a traumi psicologici repressi (spesso sessuali) e conflitti inconsci, formulando teorie come quella dell'”invidia del pene”, che però radicavano il disagio femminile nella biologia.

Un esempio per comprendere la psicopatologia femminile in Italia è il tarantismo. Fenomeno diffuso soprattutto nel Salento, vedeva protagoniste donne, spesso in età puberale, che reagivano a un malessere interiore con stati di trance e balli frenetici. In antropologia medica, questo è definito come “incorporazione”: il disagio sociale e psicologico legato a condizioni di vita e lavoro durissime veniva drammatizzato attraverso sintomi somatici che offrivano una via di fuga momentanea da ruoli sociali rigidi e oppressivi, un linguaggio per esprimere l’indicibile in contesti di privazione.

Le neuroscienze moderne superato il mito di un cervello “neutro”, dimostrano come il sesso biologico e l’identità di genere influenzino profondamente l’architettura neurale e la chimica del cervello. Le differenze strutturali osservate sono il risultato di una complessa interazione tra geni, ondate ormonali prenatali e sviluppo neuronale. La differenziazione sessuale del cervello si attua durante la vita intrauterina e prosegue nel periodo puberale attraverso effetti organizzativi permanenti degli ormoni sessuali. Nel maschio, un picco di testosterone mascolinizza i circuiti cerebrali, mentre il cervello femminile si sviluppa in assenza di tale ondata massiccia. Queste differenze non indicano una superiorità cognitiva, ma riflettono diverse modalità di osservazione ed elaborazione della realtà.

Uno dei campi di ricerca più fertili riguarda la “Matrescence”, termine coniato dall’antropologa Dana Raphael negli anni ’70, che descrive il “diventare madre” come una metamorfosi, non un evento istantaneo. Gli studi hanno dimostrato che il cervello materno subisce un rimodellamento paragonabile, per entità e importanza, a quello dell’adolescenza. Ricerche pubblicate su Nature Communications e Nature Neuroscience nel 2024 e 2025 hanno utilizzato l’imaging di precisione per mappare il cervello femminile dal preconcepimento fino a due anni dopo il parto. I dati indicano che circa il 94% della materia grigia subisce alterazioni durante la gravidanza. Si osserva una riduzione volumetrica della sostanza grigia (circa il 2,7% nel secondo trimestre) che non indica una perdita cognitiva, ma un processo di “potatura sinaptica” (pruning) volto a ottimizzare le reti neurali deputate all’accudimento e alla. Recupero post-partum e protezione neurobiologica. Dopo il parto, il cervello inizia una fase di recupero dinamico. Molte regioni, inclusi l’ippocampo e l’amigdala, mostrano un aumento di volume che porta il cervello ad apparire “più giovane” nelle prime settimane dopo la nascita. Questo “rimbalzo” è legato alle fluttuazioni degli estrogeni (estriolo e estrone solfato). È interessante notare come la genitorialità possa conferire benefici alla salute cerebrale a lungo termine: il numero di figli è stato associato a una struttura cerebrale funzionalmente più giovane, suggerendo un effetto neuroprotettivo che altera le traiettorie dell’invecchiamento sia nelle femmine che nei maschi coinvolti nell’accudimento.

Disturbi legati alle transizioni riproduttive

La vulnerabilità psichica femminile non è distribuita uniformemente, ma si addensa attorno a specifiche finestre neuroendocrine. La depressione, ad esempio, colpisce circa il 12% delle donne in Italia (contro il 6% degli uomini), con una prevalenza che raddoppia durante gli anni riproduttivi. Disturbo Disforico Premestruale (PMDD) e Sindrome Premestruale. Il PMDD è una condizione grave e spesso sottodiagnosticata che colpisce tra l’1,2% e il 6,4% delle donne. A differenza della sindrome premestruale comune, il PMDD interferisce pesantemente con le funzioni sociali e lavorative. La diagnosi richiede la presenza di almeno cinque sintomi (tra cui labilità affettiva, irritabilità o umore depresso) nella settimana precedente la mestruazione, con un miglioramento immediato dopo l’inizio del flusso. La depressione post-partum alla psicosi Il periodo post-partum è una delle fasi di massima vulnerabilità. Fino a 4 genitori su 10 riportano stress o ansia, ma la depressione post-partum (DPP) vera e propria colpisce il 10-15% delle donne, manifestandosi con sintomi che durano oltre le due settimane e interferiscono con la cura del bambino. Molto più rara (1-2 su 1000 parti) ma gravissima è la psicosi puerperale, caratterizzata da deliri, allucinazioni e rischio di infanticidio o suicidio; questa condizione richiede una valutazione specialistica immediata, idealmente entro 4 ore dall’esordio. Un’area emergente è il PTSD da parto, legato a esperienze traumatiche di dolore estremo o rischio vitale, che può manifestarsi con flashback e paura di gravidanze future. La transizione menopausale rappresenta una “finestra critica” per il rilevamento precoce della vulnerabilità emozionale e cognitiva. La drastica caduta degli estrogeni e del progesterone causa aumento del Cortisolo: i livelli di glucocorticoidi salgono, contribuendo all’infiammazione sistemica e cerebrale. Desincronizzazione dei ritmi: La riduzione della melatonina altera il pattern del sonno, peggiorando i disturbi dell’umore e favorendo la “nebbia cognitiva”.

Il futuro della medicina e psichiatria di genere risiede in un approccio che riconosca la donna nella sua interezza — biologica, relazionale e sociale — solo così sarà possibile superare l’eredità della psichiatrizzazione e offrire cure realmente appropriate e umane.

Giuseppe Auriemma

Medico Psichiatra Psicoterapeuta

Psico-Oncologo di II Livello