“La Festa dei Folli”: una rassegna teatrale per l’inaugurazione della nuova sede

L’associazione presieduta da Maria Pia Napolitano riparte dopo due anni di stop.

Nola. Inaugurazione della nuova sede e presentazione delle attività per l’associazione “La Festa dei Folli” di Nola, che torna in attività dopo quasi due anni di stop forzato imposto dalla pandemia. La cerimonia di apertura è in programma sabato 19 febbraio con il récital “Acquarello: versi musica e canzoni della Napoli di ieri”.

La Festa dei Folli è una delle associazioni “storiche” della città di Nola: i responsabili hanno lasciato la vecchia sede del centro storico della città, per traslocare in un nuovo spazio, in periferia, ai confini tra i comuni di Nola e San Paolo Belsito. “Siamo entusiasmati – scrivono gli organizzatori – all’idea di vincere la scommessa di far vivere lo spazio che abbiamo scelto nella estrema periferia per cercare di rammendarla, di dare vita e linfa a un quartiere abbandonato, di creare ponti con il comune confinante e tra i due comuni limitrofi”.

Il recital in programma per la serata inaugurale è un viaggio tra la poesia e la musica del repertorio classico napoletano, per inaugurare la ventiduesima edizione della rassegna teatrale intitolata “Visioni”. La versione messa in scena vede come protagonisti: Angela Boccia, Bruno Minotti, Maria Pia Napolitano e Sabrina Murano, con la partecipazione di Pino De Maio.

La rassegna teatrale proseguirà il 26 febbraio con il progetto di stand up comedy, Allegro, non troppo, di Riccardo Pechini e Mariano Lamberti, mentre il 2 aprile saranno in scena Diego De Silva e Il Trio Malinconico. L’appuntamento per sabato nella nuova sede di via San Paolo Belsito è per le ore 20.