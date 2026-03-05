Intercettato carico di droga pronto a indondare il Vesuviano: fermato con 27 chili nell’auto

Un carico di droga trasportato senza particolari accorgimenti, semplicemente nel bagagliaio dell’auto. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Poggiomarino durante un controllo che ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni.

Il protagonista della vicenda è un cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 159 quando è stato fermato dai militari impegnati in un’attività di controllo del territorio.

Durante la perquisizione dell’auto i carabinieri hanno scoperto che nel portabagagli era custodito un vero e proprio carico di stupefacenti. Nel cofano posteriore erano infatti presenti 27 chilogrammi di hashish, appoggiati direttamente sul pianale del bagagliaio.

La droga non era nascosta in vani segreti né occultata con particolari sistemi. L’hashish era semplicemente poggiato nel cofano e il suo caratteristico odore pungente ha contribuito a insospettire i militari durante il controllo.

Oltre all’hashish, nel corso delle verifiche i carabinieri hanno rinvenuto anche 327 grammi di cocaina pura. Si tratta di una sostanza che, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, sarebbe stata destinata al taglio e alla successiva suddivisione in dosi per lo spaccio.

Il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare migliaia di euro una volta immesso sul mercato illegale.

Per il 42enne sono quindi scattate le manette. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione dei carabinieri rappresenta un ulteriore colpo alle reti di traffico e distribuzione di droga nell’area vesuviana, dove proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio.