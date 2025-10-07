Innovazione, imprese e merito: allo Studio Guarino il protagonismo del cambiamento

Al Senato della Repubblica il convegno “Innovazione e nuove imprese”, su iniziativa del senatore Francesco Silvestro. Consegnato anche il Premio Drago a Mario Guarino e allo stesso senatore.

Roma, 7 ottobre 2025 –

La Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica ha ospitato oggi il convegno “Innovazione e nuove imprese: come sta cambiando il mondo del lavoro”, un momento di confronto e approfondimento che ha messo al centro le nuove sfide dell’economia e le strategie per sostenere la crescita delle imprese italiane.

L’iniziativa, promossa su impulso del senatore Francesco Silvestro, Presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, è stata organizzata dallo Studio Guarino, realtà di consulenza fiscale e aziendale che da anni affianca con competenza e visione strategica numerose imprese nel loro percorso di sviluppo e consolidamento.

A moderare i lavori è stato il consulente fiscale e giornalista Paolo Guarino, che ha introdotto una tavola rotonda di grande valore, con interventi di esponenti del mondo imprenditoriale e istituzionale: Raimondo Grassi (Gruppo Grassi), Luca Guarino (consulente aziendale), Andrea Di Pasquale (Mediacom Lab), Mario Miccione (Espresso Podcast), Guglielmo Esposito (Mosaiko Enterprise), Andrea Della Peruta (URBA) e Simona La Marca (Confindustria).

Durante l’incontro si è discusso di innovazione tecnologica, formazione e competitività, temi fondamentali per costruire un modello di impresa capace di coniugare sostenibilità, valore umano e crescita economica.

Un momento particolarmente significativo della giornata è stata la consegna del “Premio Drago”, riconoscimento promosso dalla testata giornalistica Viesnews per celebrare personalità che si distinguono per impegno, competenza e dedizione nel proprio ambito professionale, contribuendo concretamente alla crescita della comunità.

Tra i premiati dell’edizione 2025:

Dott. Mario Guarino, insignito del Premio alla Carriera, per il suo instancabile impegno come consulente fiscale e per l’attività svolta nel sostenere e valorizzare le imprese italiane, diventando un punto di riferimento nel mondo della consulenza.

Sen. Francesco Silvestro, premiato per la Responsabilità Istituzionale, in riconoscimento al suo costante impegno nel garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra Stato e Regioni, e per il contributo nell’attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Il Premio Drago, simbolo di forza, visione e determinazione, è stato consegnato come tributo a chi, con il proprio lavoro, rappresenta un esempio di valore e ispirazione per la comunità.

L’evento ha confermato il ruolo dello Studio Guarino come promotore di cultura economica e innovazione, capace di connettere mondi diversi – istituzioni, imprese e professionisti – in un dialogo concreto sul futuro del lavoro e dell’impresa in Italia.