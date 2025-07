Casoria, incidente in bici elettrica, grave un 13enne

L’incidente tra una bici elettrica e un motorino è avvenuto la notte scorsa a Casoria

Intorno alle 23 di ieri a Casoria, in provincia di Napoli, è avvenuto uno scontro tra una bici elettrica e un motorino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri , il 13enne era in sella alla bici in Via dell’Indipendenza e si è scontrato con uno scooter guidato da un uomo. Le cause dello scontro ancora non sono note.

Il ragazzo è stato portato d’urgenza con un’ambulanza in ospedale con codice rosso. Attualmente è in gravissime condizioni, intubato e in prognosi riservata, alll’Ospedale Santobono di Napoli.

Il motociclista, identificato successivamente dai militati di Casoria, è stato medicato all’Ospedale di Acerra. Ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Sono in corso le indagini dei militari delle compagnie Vomero e Casoria per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.