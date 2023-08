Il ritorno al Maradona da campioni d’Italia è un trionfo: il Napoli annichilisce il Sassuolo

Dopo la settimana più difficile dell’estate azzurra, con il mancato arrivo di Gabri Veiga, è ancora una volta il campo a riaccendere l’entusiasmo dei tifosi: nella prima in casa della stagione, il Napoli supera in scioltezza il Sassuolo per 2-0, portandosi in vetta alla classifica in compagnia del Milan e di un sorprendente Verona; si è trattato dell’ottava vittoria consecutiva all’esordio casalingo.

A differenza di Frosinone, la gara è stata dominata dai ragazzi di Garcia praticamente senza affrontare momenti di difficoltà, con un Meret inoperoso, e gestendo bene le energie per durare per tutti i 90 minuti. L’unica nota leggermente stonata è stata lo spreco di occasioni da rete, con il risultato che sarebbe potuto essere ben più largo. Migliore in campo è stato senza ombra di dubbio l’onnipresente capitano, che svolge entrambe le fasi con una qualità allucinante, risultando talvolta di una superiorità imbarazzante: difficile non considerarlo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, anche se Di Lorenzo è molto più di un semplice terzino.

Altro calciatore galvanizzato da questo inizio di stagione è Anguissa e ciò che impressiona è la sua tranquillità, facendo sembrare facili giocate che invece non lo sono. Sembrano rinati anche Zielinski e Politano, con il primo che incanta con i suoi movimenti e le sue finte, nella speranza che possa mantenere questo rendimento con costanza. Il prossimo sabato ci sarà il primo banco di prova importante, con la Lazio di Sarri che arriverà al Maradona da fanalino di coda del campionato e quindi desiderosa di rivalsa.