Il Liceo Scientifico “Torricelli” di Somma Vesuviana tra i migliori di Napoli e provincia. La lista di Eduscopio.it

Anche quest’anno è stato pubblicato il report di Eduscopio.it, il portale della Fondazione Agnelli che stila una lista in base agli indirizzi specifici delle migliori scuole nelle diverse città.

I criteri che vengono analizzati per lo svolgimento di questa ricerca sono: la media dei voti annuali, la percentuale di diplomati in regola, la percentuale di bocciature in ogni plesso e la media dei voti del diploma.

Secondo il sito, se si considera l’intera città metropolitana di Napoli e dunque si aumenta il raggio chilometrico per cui la ricerca si estende anche ai paesi in provincia, al terzo posto dei Licei Scientifici per le scienze applicate migliori di Napoli c’è il “Torricelli” di Somma Vesuviana, preceduto solo dall’istituto “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia e dal “Gaetano Salvemini” di Sorrento.

Una grandissima soddisfazione per Somma Vesuviana che vede il suo storico liceo premiato ancora una volta per l’ottima istruzione fornita. Un orgoglio anche per i docenti e per la Dirigente Anna Giugliano, i quali vedono ricompensati gli sforzi e la passione che mettono ogni anno nell’insegnamento e nella organizzazione annuale scolastica, soprattutto dopo un anno e mezzo difficile dal punto di vista scolastico a causa della pandemia.

Anche il sindaco di Somma Salvatore Di Sarno ha espresso tutto il suo orgoglio per quelli che viene considerato da anni uno dei licei di punta non solo del vesuviano: “Ecco perché stiamo lavorando per dare a Somma scuole nuove e creare le condizioni di uno sviluppo culturale, turistico e imprenditoriale del territorio. Ringrazio a nome di tutta la comunità la Dirigente del Liceo Scientifico, Anna Giugliano e l’intero corpo docente. Somma ha ottimi docenti, ottimo personale scolastico e giovani vivi di notevole intelligenza.“