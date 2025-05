Il Flacco va a scuola di IA, premiati 6 progetti di start-up degli studenti

Portici – Si è tenuto presso la biblioteca del Liceo “Q. Orazio Flacco” di Portici l’evento conclusivo del progetto S.M.A.R.T. Your Future, percorso PCTO sull’intelligenza artificiale promosso in collaborazione con la società NOESI Evolution S.r.l.

Le classi 3B del liceo classico e 3N del liceo delle scienze umane sono state protagoniste di un laboratorio formativo che ha unito didattica, innovazione e visione imprenditoriale, culminato martedì 6 maggio in una vera e propria Start-Up Competition. Tutti i progetti presentati hanno esplorato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Il corso è stato guidato dagli esperti Espedito D’Antò ed Andrea Terracciano , docenti del modulo “AI e Cybersecurity”, affiancati nel ruolo di tutor scolastici dalle professoresse Paola Manzo e Anna Luongo.

La giuria ha premiato sei progetti realizzati da oltre 40 studenti suddivisi in 21 gruppi di lavoro:

1° posto: un brillante sistema di difesa personale basato sull’IA, che sarà presentato all’Università Federico II di Napoli, offrendo alle studentesse vincitrici un’importante vetrina accademica.

3 progetti al secondo posto, i cui autori parteciperanno a una giornata formativa e di orientamento presso la sede di Noesi Evolution, confrontandosi direttamente con il mondo dell’impresa e dell’innovazione.

2 progetti al terzo posto, per i quali è previsto un piano di comunicazione professionale, sviluppato in sinergia con i docenti del corso e finalizzato alla valorizzazione pubblica delle idee progettuali.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Iolanda Giovidelli, che ha dichiarato:

“Si è concluso, presso il Liceo Q. Orazio Flacco di Portici, il percorso formativo S.M.A.R.T. Your Future, promosso in collaborazione con N.O.E.S.I. Evolution s.r.l. Il progetto ha coinvolto le classi 3B del liceo classico e 3N del liceo delle scienze umane in un’esperienza PCTO dedicata all’intelligenza artificiale applicata alla creazione di una start up. Gli studenti, con entusiasmo e spirito d’iniziativa, hanno sviluppato idee imprenditoriali innovative, acquisendo competenze trasversali e confrontandosi con le potenzialità dell’IA nel mondo del lavoro. Un’iniziativa che ha saputo coniugare creatività, tecnologia e formazione, preparando i ragazzi alle sfide del futuro.”

Alla premiazione degli studenti era presente, il presidente di Noesi Evolution Ciro Ciaccio, che ha sottolineato, alla presenza dei Assunta Mammolino, Responsabile del processo di progettazione ed erogazione dei servizi formativi di Noesi Evolution, anche il valore della collaborazione tra l’agenzia e il prestigioso liceo:

“Il progetto S.M.A.R.T. Your Future rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra scuola e mondo del lavoro, fondamentale per costruire competenze digitali di nuova generazione. Gli studenti hanno dimostrato una sorprendente maturità, sviluppando proposte di valore che rispecchiano dinamiche reali del mondo del lavoro. È questo lo spirito che serve per affrontare l’era dell’intelligenza artificiale: creatività, visione e concretezza.”

L’iniziativa ha mostrato come l’unione tra formazione scolastica e innovazione tecnologica possa generare entusiasmo, competenze e orientamento verso il futuro, portando già oggi i giovani all’interno dei processi trasformativi della società contemporanea.