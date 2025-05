Rapina violenta a Cercola, scoperta banda: 4 arresti

Quattro individui — tre uomini e una donna — sono finiti sotto inchiesta per un tentato colpo messo a segno a Cercolai, durante la notte del 16 febbraio 2024.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo è stato sorpreso mentre cercava di introdursi in un’abitazione, venendo intercettato dai proprietari all’interno del garage. In quel frangente, uno dei malviventi ha colpito con un cacciavite al volto il padrone di casa, prima di darsi alla fuga.

Le indagini dei carabinieri della tenenza di Cercola, coordinate dalla Procura di Nola, hanno permesso di risalire all’identità dei quattro sospettati. Gli inquirenti hanno inoltre accertato il loro coinvolgimento in un furto avvenuto poche ore prima in un supermercato della zona. Ulteriori elementi raccolti fanno pensare a un possibile legame con altri episodi di furto e ricettazione avvenuti nell’area metropolitana di Napoli.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare: per due di loro è stato disposto il divieto di dimora in Campania, mentre per gli altri due è scattato l’arresto e la detenzione in carcere. I reati contestati comprendono tentata rapina, lesioni, furto, ricettazione ed evasione.