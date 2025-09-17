L’associazione Crea, insieme al Comune di San Gennaro Vesuviano e alla Fiera Vesuviana, promuove l’incontro “Il coraggio di C.R.E.A.re Futuro – L’innovazione al femminile”: un momento di confronto tra istituzioni, scuola, università e impresa dedicato al protagonismo delle donne nei processi di innovazione. L’incontro si terrà giovedì 18 settembre, ore 18:30 – Aula Consiliare, Piazza Margherita a San Gennaro Vesuviano
Modera
Angela Giugliano, componente Commissione Pari Opportunità Regione Campania
Saluti istituzionali
Antonio Russo, sindaco di San Gennaro Vesuviano
Antonella Carbone, presidente Comitato Fiera di San Gennaro Vesuviano
Intervengono
Filomena Balletta, sindaco di Cimitile
Marilena Schiano Lo Moriello, componente Commissione Pari Opportunità Regione Campania
Rosa Franzese, CEO Tessuti Miccione
Anna Giugliano, dirigente Liceo “Torricelli” – Somma Vesuviana
Stefania Leo, dirigente IC “Cozzolino-D’Avino” – San Gennaro Vesuviano
Concetta De Crescenzo, dirigente IC “Mameli” – Piazzolla di Nola
Enza D’Agostino, dirigente IC “Russo” – Palma Campania
Palma Miracapillo, dirigente Circolo Didattico Statale – Saviano
Annalisa Liccardo, professoressa, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione – Università Federico II
Nel corso dell’appuntamento sono previsti momenti di presentazione dei progetti realizzati dalle studentesse degli istituti presenti.
Monologo
Sulla parità di genere, a cura di Annalisa Caliendo, prof.ssa IC “Cozzolino-D’Avino” – San Gennaro Vesuviano (NA)
Partecipa
On. Francesco Emilio Borrelli, deputato della Repubblica Italiana
Flashmob
Con gli allievi dell’Accademia Movin’Up di Michela Liguori
L’iniziativa intende valorizzare esperienze e buone pratiche che mettono al centro il talento femminile, rafforzando la rete tra scuole, università, istituzioni e tessuto produttivo del territorio.