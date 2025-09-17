Il coraggio di C.R.E.A.re Futuro – L’innovazione al femminile

L’associazione Crea, insieme al Comune di San Gennaro Vesuviano e alla Fiera Vesuviana, promuove l’incontro “Il coraggio di C.R.E.A.re Futuro – L’innovazione al femminile”: un momento di confronto tra istituzioni, scuola, università e impresa dedicato al protagonismo delle donne nei processi di innovazione. L’incontro si terrà giovedì 18 settembre, ore 18:30 – Aula Consiliare, Piazza Margherita a San Gennaro Vesuviano

Modera

Angela Giugliano, componente Commissione Pari Opportunità Regione Campania

Saluti istituzionali

Antonio Russo, sindaco di San Gennaro Vesuviano

Antonella Carbone, presidente Comitato Fiera di San Gennaro Vesuviano

Intervengono

Filomena Balletta, sindaco di Cimitile

Marilena Schiano Lo Moriello, componente Commissione Pari Opportunità Regione Campania

Rosa Franzese, CEO Tessuti Miccione

Anna Giugliano, dirigente Liceo “Torricelli” – Somma Vesuviana

Stefania Leo, dirigente IC “Cozzolino-D’Avino” – San Gennaro Vesuviano

Concetta De Crescenzo, dirigente IC “Mameli” – Piazzolla di Nola

Enza D’Agostino, dirigente IC “Russo” – Palma Campania

Palma Miracapillo, dirigente Circolo Didattico Statale – Saviano

Annalisa Liccardo, professoressa, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione – Università Federico II

Nel corso dell’appuntamento sono previsti momenti di presentazione dei progetti realizzati dalle studentesse degli istituti presenti.

Monologo

Sulla parità di genere, a cura di Annalisa Caliendo, prof.ssa IC “Cozzolino-D’Avino” – San Gennaro Vesuviano (NA)

Partecipa

On. Francesco Emilio Borrelli, deputato della Repubblica Italiana

Flashmob

Con gli allievi dell’Accademia Movin’Up di Michela Liguori

L’iniziativa intende valorizzare esperienze e buone pratiche che mettono al centro il talento femminile, rafforzando la rete tra scuole, università, istituzioni e tessuto produttivo del territorio.

