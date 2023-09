Giovane calciatore acerrano ex Nola muore a 18 anni

Acerra. Il sogno di scalare le categorie e quella vita vissuta sempre un prato verde a calciare un pallone, almeno fino a qualche mese fa. Poi la diagnosi terribile e la lotta interrottasi in queste ore. Tanti erano con lui in questa battaglia come se fossero tifosi sugli spalti. Tanti ora piangono Armando Antignano, il ragazzo di Acerra spentosi a 18 anni dopo una lotta contro il male.

Lo piange il mondo del calcio, a partire dalle squadre acerrane, fino alla Riccio di Brusciano dove era cresciuto per finire al Nola, gloriosa società della quale ha vestito la casacca prima di interrompere la carriera prima e purtroppo la vita poi.

Così lo ricorda la società bianconera: “Il presidente Luigi Nappi, gli staff, i calciatori, tutta la famiglia bianconera si stringono alla famiglia del giovane Armando Antignano per la sua prematura scomparsa a soli 18 anni. L’anno scorso il giovane Armando aveva indossato la maglia bianconera della nostra Juniores, oggi purtroppo ha perso la sua partita.

La società sta organizzando il giusto tributo per Armando durante la prossima gara casalinga del Nola.”