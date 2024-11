Forza Italia sceglie il segretario provinciale, incarico a Silvestro

Il senatore Francesco Silvestro nominato segretario di Forza Italia per la Provincia di Napoli: “Pronto a dare il massimo per il partito e il territorio”

Il senatore Francesco Silvestro ha espresso profonda soddisfazione per la nomina a segretario provinciale di Forza Italia per Napoli, accettando l’incarico con entusiasmo e senso di responsabilità.

“Sono profondamente felice e onorato della nomina a segretario per la Provincia di Napoli di Forza Italia. Ho accettato questo incarico con entusiasmo, perché mi considero un soldato di Forza Italia: quando si viene chiamati, si risponde sempre presente, pronti a dare il massimo per il nostro partito e per il territorio”.

Cosi in una nota Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia – “Voglio ringraziare il segretario regionale, On. Fulvio Martusciello, per la fiducia che ha riposto in me affidandomi questo importante ruolo, e rivolgo un sincero ringraziamento all’On. Annarita Patriarca per l’eccellente lavoro svolto fino ad oggi. Mi metterò subito al lavoro per contribuire a portare avanti i nostri valori e obiettivi, con l’impegno di fare il meglio possibile per Forza Italia e per tutti i cittadini della nostra provincia.”