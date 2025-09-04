Forza Italia mette mano alla segreteria provinciale: nuove nomine in Sanità e Politiche Agricole

Forza Italia provincia di Napoli: due nuove nomine nella segreteria provinciale. Fuschillo responsabile Sanità, Fioravante alle Politiche agricole.

Forza Italia prosegue il percorso di rafforzamento della propria presenza sui territori e di consolidamento della squadra dirigente in vista delle prossime sfide politiche e amministrative.

Il Sen. Francesco Silvestro, Segretario provinciale di Forza Italia per Napoli, ha annunciato oggi due importanti nomine nella segreteria provinciale del partito. Il Dott. Vincenzo Fuschillo è il nuovo responsabile Sanità per la provincia di Napoli, con il compito di coordinare l’attività politica e programmatica del partito su un settore strategico che tocca da vicino la vita quotidiana dei cittadini. Professionista stimato, Fuschillo porterà competenza e visione in un ambito che in Campania richiede interventi concreti su efficienza, personale e servizi ai pazienti.

Contestualmente, Lione Fioravante è stato nominato nuovo responsabile per le Politiche agricole, boschive, ittiche e venatorie per la provincia di Napoli. Il suo incarico avrà l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio produttivo e naturale del territorio, sostenendo le eccellenze locali e costruendo un dialogo costante con le categorie. Un impegno che guarda sia alla tradizione sia all’innovazione, per garantire sviluppo e nuove opportunità a comparti fondamentali per l’economia campana.

“Con queste nomine – dichiara il Sen. Francesco Silvestro – Forza Italia in provincia di Napoli si arricchisce di due figure di valore che metteranno la loro esperienza e le loro competenze al servizio della comunità e del nostro progetto politico. La sanità e l’agricoltura, insieme alla gestione sostenibile delle risorse naturali, sono temi centrali per il futuro della provincia di Napoli e della Campania. Sono certo che il Dott. Fuschillo e Lione Fioravante sapranno interpretare al meglio le esigenze del territorio e dare forza al nostro lavoro di squadra”.

Le nuove responsabilità si inseriscono nel percorso di riorganizzazione e radicamento che Forza Italia sta portando avanti in tutta la provincia di Napoli, con l’obiettivo di costruire un programma serio, concreto e vicino ai cittadini.