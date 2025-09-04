Città piange l’insegnante col sorriso

Addio a Pasqualina Guarino, insegnante stimata e donna esemplare

Napoli piange la scomparsa di Pasqualina Guarino, nata l’8 agosto 1963, residente in via Michelangelo Naccherino. Una vita dedicata con passione e professionalità all’insegnamento, lascia un vuoto profondo nelle scuole dove ha formato generazioni di studenti e tra quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.

La professoressa Guarino ha svolto per anni il suo prezioso lavoro presso il Plesso Piscicelli (centrale) di via M. Piscicelli, 37, e il Plesso Maiuri (Scuola Media) di via Mosca, 43, diventando per alunni e colleghi un punto di riferimento non solo didattico, ma anche umano.

Oltre alla sua dedizione scolastica, Pasqualina è ricordata come una mamma esemplare, una donna di valori solidi e di grande generosità, capace di trasmettere con il suo esempio quotidiano amore, forza e dedizione.

La sua famiglia, gli amici e la comunità scolastica si stringono nel dolore, ricordando la sua figura con profonda stima e gratitudine. È sorella del noto fiscalista napoletano Mario Guarino, che con la sua famiglia raccoglie in queste ore l’affetto e la vicinanza di tutti coloro che hanno condiviso momenti di vita con Pasqualina.

La sua memoria continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta, tra i banchi delle scuole in cui ha insegnato e nelle vite dei suoi cari.