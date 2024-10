La FIAM vince i Mondiali di acconciatura 2024 a Parigi

La Federazione Italiana Acconciatori Misti (FIAM) ha conquistato il titolo di campioni del mondo di acconciatura 2024 nel settore commerciale durante la competizione OMCHAIRWORLD che si è tenuta di recente a Parigi. Questa vittoria rappresenta non solo un prestigioso riconoscimento, ma anche una celebrazione della creatività, della tecnica e dell’eleganza che contraddistinguono i professionisti italiani dell’hair styling.

A salire sul gradino più alto del podio durante la competizione mondiale è stato Alberto Colamarco, il quale ha vinto il primo premio insieme allo staff della FIAM. Il Presidente e i membri della federazione hanno voluto sottolineare come l’ambito riconoscimento è frutto di un grande lavoro di collaborazione e sinergia all’interno del team FIAM: “Grazie all’impegno collettivo e alla sinergia di ogni singolo membro della Federazione, l’Italia si è affermata come un’eccellenza internazionale, in grado di anticipare e interpretare le tendenze globali con uno stile inconfondibile. La vittoria è il risultato di un lavoro di squadra straordinario, con il direttivo della FIAM che ha supportato i partecipanti con professionalità e visione”.

Il lavoro di squadra della FIAM.

Il Presidente della Federazione ha guidato la squadra con energia e determinazione, portando avanti un progetto ambizioso, fondato sullo spirito di unità. Lo staff tecnico, composto da esperti del settore, ha curato ogni dettaglio, dalla formazione al supporto logistico, creando l’ambiente ideale affinché ogni acconciatore potesse esprimere al massimo le proprie abilità artistiche.

Tra gli associati al team FIAM anche Raffaele Alaia, giovane e talentuoso hairstylist sommese, il quale è titolare del “Luxury Salon Parrucchieri” di Somma Vesuviana. Alaia è stato presente ai Mondiali di Parigi e ha supportato molto i suoi compagni durante la gara.

La FIAM si impegna a continuare il proprio percorso di crescita e innovazione, sostenendo i propri associati e promuovendo la qualità dell’acconciatura italiana in tutto il mondo. Con questo successo, l’Italia non è solo un punto di riferimento, ma si afferma come il vero cuore pulsante dell’eccellenza nel mondo della bellezza e dell’hairstyling.