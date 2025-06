Fermato ambulante che vende cibo in strada: multa da 5mila euro

È stretta sui controlli alle attività commerciali. Un’importante operazione della Polizia Municipale ha portato al sequestro di merce alimentare priva di documentazione di tracciabilità e conservata senza le dovute garanzie igienico-sanitarie. L’intervento, condotto dagli agenti della polizia municipale di Marigliano guidati dal comandante Emiliano Nacar, ha interessato un veicolo utilizzato di fatto per l’esposizione e la vendita di prodotti alimentari.

Durante l’ispezione, gli operatori hanno constatato l’assenza degli atti autorizzativi e della documentazione necessaria per garantire la tracciabilità degli alimenti venduti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della merce finalizzato al conferimento della stessa secondo le modalità di legge e l’elevazione di verbali per un importo complessivo superiore ai 5.000 euro.

L’operazione rientra nel più ampio piano di contrasto all’abusivismo commerciale e di tutela della sicurezza alimentare, volto a garantire standard qualitativi elevati per i consumatori e condizioni di concorrenza leale per tutti gli operatori del settore. Dal comando fanno sapere che non sarà tollerato alcun tipo di abusivismo anche a garanzia dei commercianti che rispettano le regole e operano nella legalità.