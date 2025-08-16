Spara contro ex, nuovo compagno e madre di lei. Poi si ammazza

La dinamica – Sparatoria choc a Forio d’Ischia: intorno alle 18, in via provinciale Panza 350, un 69enne ha assassinato due persone e ferito gravemente una terza, prima di togliersi la vita. Le vittime sono il compagno e la madre della sua ex moglie, un 48enne e un 63enne di origini ucraine. Entrambi sono morti sul posto, raggiunti dai proiettili esplosi dall’uomo. Non soddisfatto, avrebbe inseguito anche la sua ex moglie, una 42enne, anch’essa di origini ucraine, colpendola con più colpi d’arma da fuoco. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove resta in condizioni critiche, con prognosi riservata. Dopo la furia omicida, il 69enne ha rivolto l’arma contro sé stesso. La zona, a forte vocazione turistica, è stata teatro di attimi di terrore. I carabinieri stanno cercando di chiarire i motivi di quella che appare come una drammatica vicenda familiare.

Le ultime

Le prime notizie

