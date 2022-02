MARIGLIANO. Un’esplosione ha squarciato il silenzio di Marigliano verso le 23. Lo scoppio ha riguardato una vettura alimentata a gas.

L’epicentro della deflagrazione è stato individuato in via Pontecitra ma il boato è stato avvertito in tutta la città ed anche nei paesi vicini, su tutti Brusciano. Al momento non risultano esserci persone ferite o danni ulteriori rispetto all’auto coinvolta.