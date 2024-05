Somma Vesuviana, studentessa del Liceo Torricelli vince il “Premio Campania Europa 2024”

Somma Vesuviana. Nuovo importante riconoscimento per il Liceo classico-scientifico E. Torricelli. Infatti, una giovane studentessa della scuola sommese ha ottenuto il Premio Campania Europa 2024 ventesima edizione.

“Premio Campania Europa 2024 ventesima edizione” e la sesta edizione del Premio

speciale “Sossietta Scialla”, promosso dall’Associazione ex consiglieri A.R.E.C., ha conferito il premio consistente in un viaggio a Bruxelles dal 2 al 5 maggio 2024 per visitare la sede Istituzionale del Parlamento Europeo ed escursioni a Bruxelles(Be),all’alunna Rahmaoui Loubna del Liceo classico-scientifico E. Torricelli di Somma Vesuviana.

L’impegno alla trasmissione dei valori europei

La partecipazione dell’alunna alla ventesima edizione del Premio è stata resa possibile dalla Dirigente prof.ssa Anna Giugliano e dalla prof. ssa Ferrara Mirella. In particolare, nel suo elaborato Rahmaoui si è soffermata sulla necessità dei Paesi Europei di superare ulteriori difficoltà sui mercati internazionali dopo la pandemia, mettendo in evidenza una serie si valori importanti dell’appartenenza all’Unione Europea:

La Solidarietà : L’Europa ha dimostrato solidarietà attraverso programmi di aiuto e sostegno finanziario ai paesi più colpiti dalla pandemia, promuovendo la collaborazione e il coordinamento tra Stati membri.

2. L’Unità: La crisi ha rafforzato il concetto di unità europea, evidenziando l’importanza della cooperazione e della coesione tra i paesi membri per affrontare sfide comuni.

3. La Salute pubblica : La pandemia ha posto in primo piano l’importanza della sanità pubblica

e della protezione dei cittadini europei, stimolando investimenti e politiche per migliorare la preparazione e la gestione delle emergenze sanitarie.

4. Sostenibilità :C’è stata una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale come parte integrante della ripresa post-COVID, con un maggiore impegno per affrontare il cambiamento climatico e promuovere un’economia verde e inclusiva.

5.Digitalizzazione: La crisi ha accelerato la digitalizzazione dell’Europa, evidenziando

l’importanza delle tecnologie digitali per sostenere l’innovazione, la crescita economica e la resilienza.

In sintesi, la pandemia ha rafforzato l’importanza dei valori europei di solidarietà, unità, salute pubblica, sostenibilità e digitalizzazione nella costruzione di una ripresa resiliente e orientata al futuro.