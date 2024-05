Tragedia a Casalnuovo: incidente sul cantiere, operaio muore in clinica

CASALNUOVO – Questa mattina i carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. Un operaio 60enne sarebbe morto presso un cantiere, in viale dei Tigli (Casalnuovo). Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

E’ l’ennesimo morto sul lavoro in Campania di questo 2024, che rischia di peggiorare un trend già grave. Dal Rapporto annuale INAIL Regione Campania 2022 è emerso che nell’anno 2022 in Campania sono state rilevate ben 33.409 denunce di infortunio, corrispondenti al 4,75% del totale nazionale, in aumento in confronto sia al 2020 (+49,25%), sia al 2021 (+64,25%) e che le denunce di malattia professionale protocollate nel 2022 (2.589) sono aumentate, del 5,80% in più rispetto al 2020 e diminuite del 1,30% in meno rispetto al 2021.

Si rileva anche che dall’attività ispettiva condotta dall’INAIL nell’anno 2022 in tema incentivi per la sicurezza, verifica, certificazione e omologazione di macchinari e attrezzature, è emerso che in Regione Campania ben 739 aziende di cui 733, ossia il 99,19%, sono risultate irregolari e che tale dato è 5,60 punti percentuali al di sopra del valore nazionale (93,59%).