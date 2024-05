Marigliano si dimette dal Consiglio di Ottaviano per candidarsi a San Giuseppe

Sono ore caldissime per la politica dei paesi vesuviani, in particolare per San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano che, a quanto pare, si sono contesi fino alla fine una figura molto nota a livello locale.

Parliamo del Consigliere di maggioranza Giorgio Marigliano, politico con oltre vent’anni di esperienza, fino a pochissimo giorni fa in carica dopo essere stato eletto nelle ultime comunali tenutesi ad Ottaviano un anno fa. Stando a quello che è accaduto nelle ultime ore, Marigliano si è ufficialmente dimesso dalla sua carica per candidarsi alle prossime elezioni che si terranno a San Giuseppe Vesuviano schierandosi al fianco del candidato sindaco Andreoli.

Ora l’interrogativo principale riguarda il posto lasciato vuoto da Marigliano che, stando ad una prima ipotesi, potrebbe essere colmato dall’assessore Maddalena Massa, la quale poi però, a sua volta, vedrebbe la sua attuale carica decadere lasciando un ulteriore buco libero. A quel punto, quindi, chi potrà prendere il posto di Massa come assessore?

Attualmente la dinamica appare visibilmente poco chiara, mentre le ipotesi di parte dell’ambiente politico di Ottaviano sembrano quasi insinuare ci sia un vero e proprio schema predisposto già da tempo su un eventuale entrata in scena del figlio dell’ormai ex consigliere.