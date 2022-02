Somma Vesuviana, prima edizione del concorso letterario “Un Pensiero per Antonio Seraponte”

L’Associazione “Antonio Seraponte”, sempre attiva e pronta a sostenere le iniziative culturali e musicali sul territorio, promuove e d organizza un concorso letterario destinato agli alunni delle classi ad indirizzo Musicale della Scuola Media S.G. Bosco-Summa Villa. Il concorso “Un pensiero per Antonio Seraponte” è un omaggio al compianto maestro Antonio Seraponte, educatore molto amato da alunni e particolarmente stimato da colleghi della scuola S.G.Bosco-Summa Villa e non solo. Il promotore instancabile di numerose iniziative in ricordo di Antonio è Ciro Seraponte, fratello del Maestro, nonchè presidente dell’Associazione “Antonio Seraponte”.

Tutti i Ragazzi che frequentano le classi ad “Indirizzo Musicale” della Scuola Media San Giovanni Bosco – Summa Villa, potranno partecipare scrivendo un pensiero (poesia, racconto, aneddoto) nei confronti del Prof. Antonio Seraponte.

Ai primi tre classificati sarà consegnato un premio, mentre per tutti ci sarà un Diploma di Partecipazione. La Giuria, presieduta dalla Dott.sa Simona Seraponte (Vice Presidente dell’Associazione), sarà composta dal Prof. Ciro Raia, Prof. Salvatore De Stefano, Prof. Domenico Parisi e dai Dirigenti scolastici del 1°, 2° e 3° Circolo Didattico di Somma Vesuviana.

La cerimonia di premiazione avverrà nel corso della SERATA D’ONORE PER ANTONIO SERAPONTE X EDIZIONE, che si terrà entro il 2022.