Elezioni Amministrative 2023: ecco i comuni alle urne e candidati a sindaco

Il 14 e 15 maggio 2023 si voterà in molti comuni della provincia di Napoli per le elezioni amministrative 2023, tra cui: Boscoreale, Cercola, Cicciano, Ottaviano, Pollena, Scisciano, Torre del Greco.

Ecco i candidati sindaco:

Boscoreale: centrosinistra VS centrodestra.

Il sindaco uscente è Antonio Diplomatico, già due volte sindaco ma sfiduciato a ridosso della presentazione delle liste. Gli sfidanti saranno: Francesco Faraone, è stato vicesindaco e assessore della giunta Diplomatico e, Pasquale Di Lauro.

Cercola

Mentre Vincenzo Fiengo lascia la poltrona da sindaco avanzano: Antonio Silvano (Pd), Biagio Rossi (5 Stelle) e Gaetano Busiello (Civica).

Cicciano

Al momento l’unica certezza viene dalla riconferma del sindaco uscente Giovanni Corrado. A sfidare l’attuale amministrazione dovrebbe essere un altro ex sindaco Giuseppe Caccavale e il dottore Giuseppe Tarantino.

Ottaviano

Situazione ancora poco chiara per il comune di Ottaviano che si lascia alle spalle nove anni di sindacatura affidata a Luca Capasso. Sembra certa solo la candidatura di Biagio Simonetti, professore associato di statistica all’Università del Sannio. A sostenerlo una coalizione da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Direzione Futuro.

POLLENA

A Pollena Trocchia Carlo Esposito ritenta la scalata come cinque anni fa il quale sfiderà Pasquale Fiorillo (suo ex assessore) e Maria Rosaria Di Tuoro, candidata del centrosinistra.

Scisciano

Tre sono i candidati nella prossima competizione elettorale: l’avv. Antonio Ambrosino, che scende in campo per la prima volta; il vice-sindaco uscente ed ex amministratore, Giuseppe Paduano, espressione della coalizione amministrativa di centrosinistra, rappresentata dal sindaco uscente Eduardo Serpico, quest’ultimo sembra che non abbia sciolto del tutto le riserve sulla sua candidatura. Infine, il pediatra, dott. Giuseppe la Rezza, con un importante bagaglio di esperienza politico-amministrativa. Tutti e tre i candidati si presenteranno con una Lista Civica.

Torre del Greco

Il sindaco uscente, Giovanni Palomba espressione di una coalizione di civiche sarà un semplice spettatore. A frenarlo i problemi giudiziari derivanti dal suo mandato. I protagonisti reali saranno: Ciro Borriello (sostenuto da Forza Italia); di contro Luigi Mennella, avvocato penalista di area Pd, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Pd, Verdi e civiche; infine, Luigi Caldarola sostenuto da Free Torre e civiche.

