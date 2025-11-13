Doppietta internazionale per la Fitness Trybe e la storia della società

Maria Mautone, classe 2009, dopo la vittoria delle due medaglie internazionali a Plovdiv, ottiene un altro straordinario successo: due medaglie d’argento ai Campionati Europei di Ginnastica Aerobica Junior, svoltisi in Azerbaigian.

Le categorie in cui ha gareggiato sono state Team Ranking e Dance.

La Fitness Trybe, dopo questi numerosi successi, si conferma un simbolo locale della ginnastica aerobica.

La direttrice Serena Piccolo si è detta molto soddisfatta, sottolineando però come “questo risultato sia una conferma del lavoro di altissimo livello della nostra società”. Ha ricordato che la prima atleta della Fitness Trybe ad entrare in nazionale risale al 1998 e che, nel 2001, la società è stata la prima a portare la categoria Allievi ai Campionati Nazionali, vincendoli. Da alcuni anni, inoltre, la società vanta costantemente almeno un’allieva in nazionale.

Piccolo aggiunge: “Non è la medaglia che forma l’individuo, ma il percorso che lo fa crescere interiormente, qualunque cosa scelga di fare dopo” sottolineando come la sfera personale venga prima di ogni traguardo.

Graziano Piccolo, inoltre, fratello di Serena, è il direttore sportivo e capo delegazione della nazionale presente in Azerbaigian.

La società, guidata con competenza e visione dalla famiglia Piccolo, dimostra ancora una volta che dietro ogni medaglia c’è un lavoro di squadra, un progetto educativo e un sogno che si trasforma in realtà.