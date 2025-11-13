Al Teatro Summarte l’appuntamento con “Forcella”, il nuovo racconto musicale di Marco Zurzolo

Riceviamo e pubblichiamo dal Teatro Summarte

Prosegue con grande successo la rassegna Jazz & Baccalà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.

Il prossimo appuntamento, in programma venerdì 14 novembre 2025, vedrà protagonista Marco Zurzolo con lo spettacolo “Forcella”, un racconto musicale che porta in scena l’anima più autentica e popolare di Napoli.

“Forcella” è una narrazione viva e vibrante che attraversa le strade , i volti e le voci del quartiere più antico della città. Dal sassofonista Papetti al commissario Corrado, dall’avvocato Cappabianca fino al temibile e napoletanissimo Jettatore, una lunga serie di personaggi prende forma grazie alla fantasia esuberante e alla genialità di Marco Zurzolo, che intreccia musica, teatro e racconto in un’unica, emozionante esperienza.

L’omicidio dell’avvocato Cappabianca diventa il filo conduttore di un racconto corale dove ognuno, a suo modo, contribuisce a dare senso a una morte che non lascia l’amaro in bocca. Tutto è accompagnato da una splendida colonna sonora che rappresenta il nuovo progetto musicale del Maestro Zurzolo, interamente dedicato a Napoli e a ciò che la rende unica: i napoletani.

Un concerto che è una dichiarazione d’amore per una città checontinua a sorprendere e commuovere con la sua inesauribile vitalità.

Biglietti:

• Tavolo: €20 ore 21.00

• Poltrona: €15 ore 22.15

Ticket: https://www.etes.it/sale/event/93306/marcozurzolo -forcella?idProdotto=93306&staticFilesVersion=106

IN CASO DI INTOLLERANZE COMUNICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

Teatro Summarte – Via Roma, Somma Vesuviana (NA)

Info e prenotazioni: 3280612709 – 3935667597 – 0813629579

Email: summarte1@gmail.com

Sito web: www.summarte.it