Dietoterapia: Il “Farmaco” Invisibile che Salva il Paziente Complesso

​la Dietoterapia come bussola per i pazienti stomizzati e complessi

​Dal posizionamento di una colostomia alla gestione delle patologie metaboliche e neurologiche: perché il Dietologo Clinico è insostituibile.

​di Dott.ssa Teresa Esposito MD PhD

​Quando si parla di nutrizione clinica, il pensiero corre spesso e giustamente ai pazienti oncologici. Tuttavia, esiste una vasta platea di pazienti che affronta sfide quotidiane altrettanto complesse: parliamo di chi ha subito interventi di ileostomia o colostomia (destra o sinistra) per ragioni non necessariamente legate a un tumore, come malattie infiammatorie croniche o traumi.

​Il rebus delle stomie: ogni “lato” ha la sua dieta

​Un errore comune è pensare che una stomia valga l’altra. Dal punto di vista nutrizionale, la differenza è radicale e richiede una competenza medica specifica.

• ​ Ileostomia e Colostomia Destra: Qui il transito intestinale è abbreviato. Il paziente perde grandi quantità di liquidi e sali minerali. La dieta deve prevenire la disidratazione e gestire una consistenza delle feci molto liquida.

• ​ Colostomia Sinistra: In questo caso, l’intestino ha ancora una buona capacità di riassorbimento. L’obiettivo dietoterapico vira verso la gestione della regolarità e la prevenzione di occlusioni, con un approccio molto diverso rispetto alle precedenti.

​Sbagliare l’apporto di fibre o liquidi in questi casi non significa solo “digerire male”, ma rischiare squilibri elettrolitici che possono portare dritti in ospedale.

​La visione d’insieme: il paziente non è solo la sua stomia

​Il Dietologo Clinico non guarda solo al “tubo digerente”, ma agisce come un regista della salute complessiva. Un paziente che arriva per una corretta gestione alimentare post-intervento, spesso porta con sé un bagaglio di altre patologie che devono convivere armoniosamente:

1. ​ Patologie Metaboliche ed Epatiche: La dieta deve bilanciare i grassi in caso di steatosi epatica, colesterolo o trigliceridi alti, senza però interferire con le necessità della stomia.

2. ​ Disordini Endocrini e Allergie: Problemi alla tiroide o intolleranze alimentari richiedono aggiustamenti millimetrici per evitare che una terapia ne ostacoli un’altra.

3. ​ L’impatto Neurologico e Psichiatrico: Esistono regimi alimentari specifici (come la dieta chetogenica medica) che possono supportare pazienti con epilessia o influenzare positivamente stati di depressione .

​”Trattare una colostomia dimenticando che il paziente è anche diabetico o soffre di depressione è un errore clinico. La dietoterapia è l’unica disciplina capace di sintetizzare tutte queste esigenze in un unico piano alimentare sicuro.”

​L’appello ai pazienti e familiari dei pazienti

La complessità di un paziente “multipatologico” non può essere gestita da schemi pre-stampati o da figure senza una preparazione medica specialistica. La dietoterapia è un atto medico specialistico a tutti gli effetti: protegge gli organi, supporta la mente e restituisce dignità alla vita quotidiana di chi ha affrontato interventi delicati.