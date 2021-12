Depuratore di Acerra, Failms primo sindacato alle elezioni

Elezioni sindacale RSU/RLS – Impianto depurazione Acerra società Akerus SC.AR.L.; La F.A.I.L.M.S. prima organizzazione sindacale.

ACERRA – Si sono svolte nei giorni 29-30 novembre e 01 dicembre 2021, le elezioni sindacali RSU/RLS nell’impianto di depurazione di Acerra società AKERUS SC.AR.L.

Su 43 lavoratori votanti la F.A.I.L.M.S. Conf.s.a.f.i risulta la prima organizzazione sindacale.

F.A.I.L.M.S. Conf.s.a.f.i. 18 voti

FIOM Cgil 10 voti

FISMIC Confsal 8 voti

UGL Metalmeccanici 5 voti

Gli Eletti RSU/RLS vengono attribuiti:

FAILMS 1

FIOM 1

FISMIC 1

———IL Segretario Provinciale della FAILMS, Luigi Raiola ha dichiarato: “siamo entrati come FAILMS nell’impianto di depurazione di Acerra circa un anno fa, abbiamo fatto un ottimo lavoro con tutto il gruppo degli iscritti. Un lavoro basato sulla tutela dei lavoratori, con un continuo confronto. Il risultato si è visto, siamo la prima O.S. in quel impianto. I lavoratori hanno scelto il cambiamento e l’alternativa. Adesso ci aspetta un futuro di tutela e salvaguardia dei lavoratori e del lavoro, che solo con la collaborazione, il confronto e la condivisione può far raggiungere grandi traguardi.”