DAL PUC AI POC: il Comune di Sant’Anastasia presenta i Piani Operativi Comunali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Sant’Anastasia

Il Comune di Sant’Anastasia presenta i Piani Operativi Comunali (POC), strumento di attuazione delle scelte strategiche definite dal Piano Urbanistico Comunale approvato nel luglio 2024. L’appuntamento è per domani pomeriggio – venerdì 20 marzo 2026 – alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare di Piazza Siano 2.

Un percorso lungo anni

I Piani Operativi si inseriscono in un processo di pianificazione urbanistica avviato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Carmine Esposito, che ha visto nel 2024 l’approvazione del Piano Strutturale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19 luglio 2024. I POC rappresentano il passaggio dalla visione strategica all’azione concreta sul territorio.

Due piani, una visione

L’Amministrazione presenta due distinti strumenti operativi. Il POC “La Città Pubblica” disciplina gli interventi volti al miglioramento delle dotazioni territoriali, infrastrutturali ed ecologiche del territorio, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, agli spazi pubblici e alle attrezzature di quartiere. Tra i progetti principali figurano il Parco agricolo del Casaliciello (174.658 mq), il Parco archeologico “Campus Romanus”, l’Avamposto del Parco Nazionale del Vesuvio e una rete di percorsi ciclopedonali che rafforza il ruolo di Sant’Anastasia come porta di accesso al Parco Nazionale del Vesuvio. Il POC “La Città Storica” si concentra invece sulla rigenerazione urbana del patrimonio storico, con interventi di recupero e valorizzazione delle piazze Madonna dell’Arco, Cattaneo, Sant’Antonio e Trivio.

Il programma della serata

I lavori saranno introdotti da Dario Saetta, Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Sant’Anastasia e RUP. Interverranno il Prof. Arch. Michelangelo Russo del DiARC dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Ing. Luigi Benevolo dello Studio Benevolo. Le conclusioni saranno affidate al Sindaco Carmine Esposito. Modererà i lavori Giuseppe Servillo, Pianificatore Territoriale dell’Ufficio di Piano.

La manifestazione pubblica rientra nella fase di partecipazione al procedimento di formazione dei piani operativi, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 5 della L.R. 16/2004. I cittadini e i soggetti interessati potranno presentare osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURC.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Le parole del Sindaco

«Da anni lavoriamo per dare a Sant’Anastasia una pianificazione urbanistica all’altezza delle sue potenzialità. Oggi quei progetti diventano strumenti operativi concreti. È una soddisfazione profonda, ma soprattutto è l’inizio di una nuova fase per la nostra comunità».

Sant’Anastasia, 19 marzo 2026

Ufficio Stampa

Comune di Sant’Anastasia