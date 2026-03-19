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“Cuori e 4 Zampe”, l’iniziativa dedicata agli animali al Centro Commerciale Campania

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo dal Centro Commerciale Campania

Domenica 29 marzo, il Centro Commerciale Campania presenta “Cuori e 4 Zampe”, una giornata interamente dedicata agli animali e alle associazioni che ogni giorno lavorano per la loro tutela e il loro benessere. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della cura e del rispetto degli animali, promuovendo una cultura dell’adozione responsabile e creando occasioni di incontro tra persone e amici a quattro zampe. A partire dalle 10:00, in Piazza Campania, si alterneranno attività, testimonianze e dimostrazioni pratiche grazie al coinvolgimento di numerose realtà attive sul territorio, tra cui: Associazione UCP, OIPA, Nucleo Cinofili Carabinieri Sarno, Cani Salvataggio, Vesuvio and Friends, Cane Randagio Centro Cinofilo, Osservatorio Giuridico, SICS.

Un’occasione per conoscere da vicino il loro impegno quotidiano e ricevere informazioni utili sui percorsi di adozione consapevole.

Il programma della giornata:

Mattina: consulenze veterinarie, dimostrazioni di agility dog, area dedicata alla toelettatura, attività di attivazione mentale per il benessere dei cani.

Pomeriggio: alle 17:00 interverrà Eduardo Stoppa con uno spettacolo che unirà intrattenimento e sensibilizzazione, raccontando il valore del rispetto e della tutela degli animali.

Preview dell’evento: ad anticipare la giornata del 29 marzo, sono previste due giornate preview il 22 e 28 marzo, dalle 11:00 alle 19:00. Durante le preview sarà possibilericevere informazioni sull’iniziativa, ottenere gadget dedicati, scoprire promozioni per visitare “Quattrozampeinfiera” evivere in anticipo l’atmosfera dell’evento.

«Con “Cuori e 4 Zampe” il Centro Campania rafforza il proprio impegno verso iniziative che uniscono informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio. Un progetto che mette al centro il rapporto tra persone e animali, promuovendo valori di responsabilità, rispetto e consapevolezza».

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito: www.campania.com

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