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Nola, il 21 marzo la giornata dello sport

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Dalla scherma alla danza, dal calcio alla pallacanestro e al volley: praticare uno sport non migliora solo il benessere psicofisico, ma contribuisce ad alimentare senso di appartenenza, a favorire gioco di squadra, a coltivare sentimenti e valori positivi, utili anche a costruire comunità virtuose.

È con questa consapevolezza che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Ruggiero, promuove la “Giornata dello Sport”, in programma sabato 21 marzo 2026 a partire dalle ore 9:00 tra Piazza Duomo e Piazza Immacolata.

Il centro cittadino si trasforma in una palestra all’aperto per promuovere, soprattutto tra i giovani, i valori della legalità, del rispetto delle regole, della cittadinanza attiva e dell’inclusione, riconoscendo nello sport un potente  strumento educativo, sociale e di crescita un personale.

“Si tratta – spiega Florinda Aliperta, assessore allo sport del Comune di Nola – di un momento importante per la nostra comunità: lo sport è uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani, perché trasmette valori come il rispetto, la disciplina, l’inclusione e il senso di appartenenza. Allo stesso tempo è un’occasione preziosa per tutti i cittadini di vivere la città in modo attivo, condividendo esperienze di benessere, socialità e partecipazione. La varietà delle attività in programma testimonia la vitalità del nostro territorio e l’impegno delle associazioni sportive locali, che ogni giorno contribuiscono a costruire una comunità più sana e coesa”.

“È per questo motivo che – aggiunge l’assessore – invitiamo tutti a partecipare numerosi a questa giornata: lo sport è inclusione, educazione e crescita sociale”.

Durante la giornata si potrà assistere e partecipare a dimostrazioni e prove di numerose discipline sportive, a cura delle associazioni del territorio.

Alle ore 10 è previsto un momento istituzionale con i saluti delle autorità, la benedizione del vescovo di Nola Francesco Marino, gli interventi dei dirigenti scolastici e la testimonianza del campione olimpico Patrizio Oliva, già commissario tecnico della Nazionale Olimpica di pugilato e oggi istruttore degli allenatori per la federazione mondiale AIBA e allenatore delle giovanili della Nazionale italiana.

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