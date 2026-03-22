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Da area industriale a polo universitario: la rinascita di San Giovanni a Teduccio

Mariangela Calabrese
di Mariangela Calabrese

Nel quartiere della zona orientale di Napoli sorge oggi il complesso universitario della Federico II. Un tempo, al suo posto, c’era lo stabilimento Cirio.

 

 

 

Da area industriale a polo dell’innovazione. Negli ultimi dieci anni San Giovanni a Teduccio, quartiere della zona orientale di Napoli, ha vissuto una trasformazione profonda che ne ha cambiato identità e prospettive.

Laddove un tempo sorgeva lo storico stabilimento della Cirio, simbolo della produzione industriale locale e punto di riferimento per centinaia di lavoratori, oggi si sviluppa il complesso universitario della Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dalla fabbrica all’università

Per anni, dopo la dismissione dell’area industriale, la zona ha vissuto una fase di abbandono e vuoto urbano. La riconversione è arrivata con l’insediamento universitario, che ha dato il via a un processo di riqualificazione non solo strutturale ma anche sociale.

Il complesso universitario è diventato nel tempo un punto di riferimento per studenti, ricercatori e attività legate all’innovazione, contribuendo a cambiare la percezione del quartiere, sempre meno associato alla periferia e sempre più a un luogo di formazione e sviluppo.

Il polo dell’innovazione

All’interno dell’area ha trovato spazio anche la Apple Developer Academy, realtà formativa che richiama giovani da tutta Italia e dall’estero, contribuendo a rafforzare la vocazione tecnologica del territorio.

La presenza di queste strutture ha portato nuova vitalità, creando connessioni tra università, imprese e nuove competenze.

Un nuovo volto per Napoli Est

La trasformazione del quartiere rappresenta oggi uno dei principali esempi di rigenerazione urbana nell’area orientale di Napoli.

Un cambiamento che non cancella la memoria industriale, ma la affianca a una nuova identità, fatta di università, ricerca e tecnologia.

San Giovanni a Teduccio diventa così simbolo di una Napoli che cambia, capace di reinventarsi partendo proprio da quei territori che, per anni, sono stati considerati marginali.

fonte foto: https://www.openhousenapoli.org/location/location.php?l=68

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