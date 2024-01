Crisi rifiuti, l’allarme da Sant’Anastasia: “Rischiamo l’emergenza sanitaria”

SANT’ANASTASIA – “Se i disservizi continueranno, nei prossimi giorni registreremo difficoltà nella raccolta rifiuti di ogni frazione differenziata”. E’ l’allarme che lancia Ciro Pavone, assessore all’Ambiente del Comune di Sant’Anastasia, uno dei comuni dell’Ato Napoli 3, a seguito dello stato di agitazione dei dipendenti Sapna, che sta causando forti rallentamenti nel conferimento dei rifiuti agli stir di Tufino e Giugliano.

Sono ancora decine, infatti, i camion dei comuni della provincia, in attesa di poter sversare i rifiuti negli stir, con conseguenti disagi nella raccolta in diversi paesi. A Sant’Anastasia l’amministrazione comunale è riuscita finora ad evitare un’emergenza sanitaria, ma Pavone non esclude che la situazione possa degenerare.

“Le cose non sono mutate rispetto ai giorni scorsi – ha spiegato Pavone, che è anche consigliere dell’Ato3 – intanto in queste ore ci sarà un incontro in Regione Campania con l’assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, i sindacati ed i rappresentanti dei 3 Ato. Ma se le cose non dovessero mutare, nei giorni scorsi avremo difficoltà nella raccolta non solo dei rifiuti indifferenziati, ma anche delle altre frazioni, in quanto si innesta un meccanismo a catena con i camion fermi e l’impossibilità a conferire negli stir”.