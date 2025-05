Convegno Regionale, innovazione a scuola: la Don Minzoni tra le protagoniste del cambiamento in Campania

“Metodologie didattiche innovative e ambienti di apprendimento. Esperienze a confronto, buone pratiche e scenari futuri in Campania”. Questi i temi del Convegno Regionale che si terrà a Bacoli il 28 maggio 2025 presso la Sala Ostrichina.

Nuovi modelli organizzativi, metodi e tecnologie per migliorare l’efficacia dei processi di apprendimento e coinvolgere alunni e studenti: questi sono i temi al centro della Seconda edizione del Convegno Regionale dal titolo “Metodologie didattiche innovative e ambienti di apprendimento. Esperienze a confronto, buone pratiche e scenari futuri in Campania”, che si terrà presso la Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, nel Comune di Bacoli il prossimo 28 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 18.00. Nell’ambito dell’evento, che si avvale del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Bacoli, dell’ANCI Campania e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, saranno offerti importanti spunti di riflessione sulle principali metodologie e sugli strumenti più efficaci e utili alla scuola, che si mette in discussione per rispondere alle istanze dell’attuale società e per garantire il più alto successo formativo ai propri alunni e studenti. Alla base dei processi di innovazione e miglioramento è la costruzione di ambienti scolastici accoglienti ed inclusivi, che possano rappresentare contesti facilitatori dello sviluppo sociale ed emotivo di tutte le alunne e gli alunni e promotori di processi di apprendimento attivi e coinvolgenti.

In ragione di tale impostazione, il Convegno, che vede la direzione scientifica delle Dirigenti Scolastiche Prof.ssa Silvia Svanera del 2° Circolo didattico “Don Minzoni” di Somma Vesuviana e Prof.ssa Maria Grazia Silverii, D.S. dell’Istituto Comprensivo Afragola 1“Marconi-Rocco”, prevede una sessione antimeridiana ed una pomeridiana. In particolare, nella sessione antimeridiana si affronteranno due principali tematiche:

Benessere e inclusione a scuola:

Metodologie didattiche e strumenti nella scuola dell’innovazione:

Il Convegno vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che si confronteranno sulle strategie più efficaci per potenziare i processi di istruzione: l’Assessore all’Istruzione della Regione Campania, Dott.ssa Lucia Fortini, il Sindaco del Comune di Bacoli, Dott. Josi Gerardo della Ragione. Interverranno alla manifestazione, che sarà moderata da Silvia Svanera e Maria Grazia Silverii: la Prof. Lidia Cangemi, D.S. del Liceo Scientifico Kennedy e cofondatore dei Modelli DADA e DADAlogica, il Dott. Paolo Greco, Direttore scientifico del Centro italiano Gestalt, la Dott.ssa Giorgia Monetti, fondatrice di HR CARE SRL Mondo Snoezelen, la Dott.ssa Alessandra De Robertis, Direttore, e la Dott.ssa Francesca Porrari, Responsabile dei servizi alla persona e alla comunità della Fondazione SINAPSI, la Dott.ssa Francesca Buccini, Università degli Studi di Napoli Federico II, il Dott. Samuele Calzone, Primo Ricercatore – INDIRE, (in collegamento online), il Dott. Francesco Messuri, Collaboratore Tecnico per gli Enti di Ricerca INDIRE, la Prof.ssa Paola Graziano, Presidente SNDI sezione Campania, la Prof.ssa Marina Imperato, Dirigente scolastico presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Prof.ssa Annarita Bregliozzi, Dirigente Scolastico IC Monterubbiano (FM).

Tante le scuole che, nell’ambito del Convegno, presenteranno esempi pratici e buone pratiche sperimentate nel contesto dell’innovazione didattica e della costruzione di ambienti di apprendimento accoglienti, inclusivi ed efficaci. Tra questi, le idee delle Avanguardie Educative di INDIRE, come “Aule Laboratorio Disciplinari”, che prevede non spazi omologati ma aule con setting specializzati assegnati ai docenti o al Dipartimento, o il Modello DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento), fondato da Lidia Cangemi e Ottavio Fattorini nell’a.s. 2014/2015, che trae origine dalla didattica costruttivista e sta conseguendo molteplici risultati positivi in tante realtà italiane. Se Aule Laboratorio Disciplinari coinvolge circa 640 scuole in Italia, il Modello DADA ormai vede la partecipazione di più di 200 scuole in Italia e di numerosi Istituti, anche in Campania, che stanno sperimentando metodi e strategie che pongono alunni e studenti al centro del processo di apprendimento, per promuoverne lo sviluppo delle competenze di base e l’acquisizione di importanti competenze trasversali. E proprio con riferimento all’acquisizione di competenze trasversali, il convegno si aprirà agli interventi di Paolo Greco… e di Giorgia Monetti…

Nel pomeriggio, docenti e operatori del settore avranno l’opportunità di frequentare laboratori incentrati su alcune delle più efficaci metodologie didattiche e strumenti innovativi, per accogliere e favorire il benessere di alunni e studenti, al fine di creare ambienti di apprendimento sereni e inclusivi, per coinvolgere attivamente alunni e studenti, per sostenerli nel far emergere attitudini e vocazioni e prepararli alla complessità della società del futuro: dal teatro al cinema, alle pratiche artistiche, alla scrittura creativa.

L’interesse dimostrato da molti sponsor ha consentito la realizzazione pratica del Convegno, unitamente all’accoglienza della comunità territoriale attenta alla ricerca e alla sperimentazione didattica messa in campo dalle scuole per sostenere il successo formativo di tutti gli alunni.