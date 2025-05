Ottaviano, ambulante minaccia sindaco per una multa: malore per il padre di Simonetti

Nei giorni scorsi la vita del sindaco di Ottaviano Biagio Simonetti, e di tutta la sua famiglia, è stata stravolta da un evento drammatico.

Il sindaco è stato minacciato in diverse occasioni da un uomo, un venditore ambulante che era stato multato dai Vigili aurbani per la vendita di prodotti sul territorio ottavienese. L’uomo non era in possesso di una licenza e vendeva questi prodotti illegalmente, motivo per cui era costretto a pagare la salata multa.

Pare che inizialmente l’uomo abbia semplicemente chiesto al sindaco di intervenire e cancellare illegalmente la multa e, ricevendo no, si sia recato più volte sotto la sua abitazione per convincerlo con svariate minacce. Simonetti, essendo ligio alle regole, ha spiegato al signore in questione che purtroppo non avrebbe potuto fare nulla. Nell’ultimo episodio avvenuto venerdì, l’uomo si è rivolto a Simonetti con atteggiamenti estremamente aggressivi e insistenti di nuovo fuori l’abitazione del sindaco, segnale che probabilmente non si sarebbe fermato così facilmente. Il primo cittadino di Ottaviano ha immediatamente allertato le forze dell’ordine per placare il signore evidentemente alterato e pericoloso. Purtroppo era presente anche il padre del sindaco che dinanzi a quella scena, ha improvvisamente accusato un malore ed ora è tutt’ora ricoverato in ospedale.

Il sindaco è prontamente intervenuto sui social rafforzando la sua posizione circa la legalità. Simonetti, infatti, ha scritto: “Esiste un solo modo di amministrare: nel rispetto della legalità. È la strada che ho scelto e che continuerò a percorrere, con coerenza e determinazione. Lo faccio pensando a mio padre, ai suoi insegnamenti. Lo faccio per i nostri figli, perché meritano un futuro costruito sulla giustizia e sul rispetto delle regole.”