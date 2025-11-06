Controlli ad Acerra, arresto per droga e perquisizioni

Acerra – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 103 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, e controllato 55 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 7 violazioni del Codice della Strada e ritirata una carta di circolazione.

Inoltre, nella notte appena trascorsa, i poliziotti del medesimo Commissariato hanno tratto in arresto un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli operatori, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giacomo Matteotti, hanno notato due soggetti con fare circospetto ai quali, poco dopo, si è avvicinato una persona che ha consegnato ad uno di essi una banconota; in quei frangenti, il 44enne ha prelevato qualcosa da una busta nascosta dietro ad alcuni cassonetti e l’ha consegnata all’acquirente che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 38 involucri di marijuana del peso di circa 78 grammi, mentre il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.