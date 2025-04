Concorsi pubblici a Napoli e provincia: tutte le opportunità attualmente aperte

Per chi è alla ricerca di un’occupazione stabile nella pubblica amministrazione, il territorio di Napoli continua a offrire diverse opportunità. Dai Comuni agli enti sanitari, passando per l’Università degli Studi di Napoli Federico II, sono numerosi i bandi attualmente aperti, accessibili tramite concorso pubblico. Di seguito una panoramica delle principali selezioni in corso, aggiornate e disponibili per l’invio delle candidature.

Università degli Studi di Napoli Federico II: concorsi per 12 nuove assunzioni

L’Ateneo partenopeo ha bandito diverse selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e scientifico. I posti disponibili sono così suddivisi:

4 Collaboratori – settore amministrativo: a tempo pieno e indeterminato per esigenze contabili delle strutture dell’Ateneo. Due posti sono riservati a categorie tutelate (art. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010).

2 Collaboratori – settore amministrativo: destinati alle segreterie dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti. Uno dei due è riservato.

1 Collaboratore – settore tecnico-scientifico-informatico: per l’Area Telefonia.

1 Funzionario – settore amministrativo-gestionale: per il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI).

2 Funzionari – settore scientifico-tecnologico: per il Dipartimento di Farmacia e il Dipartimento di Eccellenza di Scienze Mediche Traslazionali.

1 Elevata Professionalità – settore amministrativo-dipartimentale: per il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura.

Tutte le posizioni prevedono contratto a tempo pieno e indeterminato.

Termine presentazione domande: fino alle ore 14:00 del 16/04/2025

Scopri di più: https://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici

ARPA Campania: selezione per 2 collaboratori tecnici professionali

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 2 collaboratori tecnico-professionali – modellisti.

Le figure saranno inquadrate nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, secondo il vigente CCNL del comparto sanità, e saranno assegnate all’Unità Operativa Complessa “Monitoraggi e Cemec”, sotto la Direzione Tecnica dell’ente.

Termine presentazione domande: 28 Aprile 2025 23:59

Scopri di più: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e4d078bbd124c958fb59a5cca563b99

AOU Federico II: concorso per due dirigenti medici in Chirurgia Pediatrica

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 2 dirigenti medici nella disciplina di Chirurgia Pediatrica, da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Pediatrica del Dipartimento Materno Infantile.

Termine di presentazione delle domande 18/04/2025.

Scorpi di più: https://www.policlinico.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4877

Comune di Nola: avvisi pubblici per operatori ABA e ASACOM

Il Comune di Nola, capofila dell’Ambito Territoriale N23, ha pubblicato due avvisi per la formazione di short list di operatori ABA e ASACOM. Le figure saranno impiegate nell’assistenza specialistica scolastica a favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado nei Comuni dell’Ambito.

Termine di presentazione delle domande 18/04/2025.

Scopri di più: https://ambitosocialen23.it/avvisi/