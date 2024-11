Conclusa la seconda edizione di Sanseverino Young Art

Il festival di Mercato Sanseverino (Sa) dedicato ai giovani talenti delle arti figurative e musicali ha chiuso con unanimi consensi

Laboratori, esibizioni live conclusa con la premiazione degli studenti dei licei artistici e musicali e degli artisti e musicisti convenuti da tutta Italia al Teatro Comunale di Mercato Sanseverino. Una mostra è stata allestita nel Palazzo Vanvitelliano. Il concorso Sanseverino Young Art ha come finalità la valorizzazione e lo sviluppo del talento e delle creatività dei giovani nell’ambito delle attività promosse nella settimana del Sanseverino Young Art e nella quale si sono tenuti workshop, spettacoli, concerti, mostre ed eventi espressione dell’arte e dei giovani talenti. Il Tema della seconda edizione è stato: “Passione”. Le sezioni del concorso sono state dedicate alle arti visive: pittura; scultura; arti grafiche; fotografia; designer della ceramica; installazioni. Inoltre: Canto lirico; Chitarra classica e mandolino solisti; Strumenti ad arco solisti; Strumenti a fiato solisti; Musica da camera; Orchestra fino a 40 elementi; Canto moderno; Musica elettronica e nuove tecnologie; Musiche pop e rock originali: gruppi, solisti e voci. Il festival dedicato ai giovani talenti – tra i 18 e i 35 anni – delle arti figurative e musicali quest’anno, ha avuto un respiro nazionale, unendo alla Campania sette regioni: Lombardia, Puglia, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il liceo artistico Sabatini-Menna di Salerno e la Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra. Per sei giorni la cittadina di Mercato Sanseverino si è trasformata in un grande centro delle arti, con gli studenti di licei artistici e musicali e musicisti e artisti delle arti figurative, che hanno espresso la loro creatività attraverso esposizioni, laboratori e performance negli spazi del Palazzo Vanvitelliano e nelle strade e nelle piazze della città. L’evento conclusivo, con l’assegnazione dei premi al Teatro Comunale, è stato presentato da Milena Miconi. Antonio Somma, sindaco di Mercato San Severino ha dichiarato: «Sanseverino Young Art rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, un’occasione in cui i giovani talenti trovano spazio per esprimere la propria creatività e dare vita a opere che arricchiscono il patrimonio culturale del nostro territorio. Come amministrazione, siamo orgogliosi di promuovere questa iniziativa che valorizza la bellezza dell’arte e della cultura, contribuendo a fare di Mercato San Severino un punto di riferimento per la scena artistica campana». Il festival di Mercato Sanseverino, realizzato con il contributo della Regione Campania, è un importante evento istituzionale con il patrocinio di Rai Campania, Ministero della Cultura, Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno, Accademia di Belle Arti di Macerata, Accademia di Belle Arti di Roma, I.I.S. liceo artistico Statale San Leucio, Accademia di Belle Arti di Bologna, liceo statale Alfano Primo di Salerno, Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino. Nella giornata conclusiva, presente a Sanseverino Young Art anche un nucleo infoteam del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”.

«Sanseverino Young Art è nato dal desiderio di offrire ai giovani artisti e musicisti un palco su cui esprimere le loro idee e il loro talento – dichiara Vincenza Cavaliere, vicesindaco e assessore con delega alla cultura e promozione del territorio del comune di Mercato San Severino, organizzatrice della rassegna -. La nostra rassegna mira a creare un dialogo tra tradizione e innovazione, mettendo in luce le nuove voci artistiche del nostro territorio e di tutta Italia. Vogliamo che questa manifestazione diventi un appuntamento fisso per chi crede nel potere dell’arte e nella capacità dei giovani di trasformare il mondo con la loro visione creativa». Hanno collaborato al progetto le dirigenti Rossella De Luca dell’istituto superiore Bonaventura Rescigno di Roccapiemonte (SA); Luigia Trivisone dell’istituto superiore Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino; Laura Teodosio del primo comprensivo di Mercato San Severino e Anna Buonoconto del secondo comprensivo di Mercato San Severino.

Per la realizzazione del festival “Sanseverino Young Art” hanno contribuito una rete di imprese di Mercato San Severino: Euroflex S.P.A. Siderurgia Flessibile, Sanseverino Park Hotel & SPA, Grafica Metelliana – Printing & Packaging Solutions e RGM Living Outdoor. Nel prestigioso chiostro del Palazzo Vanvitelliano i visitatori hanno potuto ammirare una mostra con opere di pittura, scultura, architettura, design e installazioni, allestita con la collaborazione dell’artista architetto Giuseppe Pizzo. L’artista e fotografo Luigi Giordano ha realizzato un archivio fotografico con i momenti salienti di questa straordinaria edizione di Sanseverino Young Art. I componenti della giuria per la sezione arte: l’artista e scultrice Rosaria Iazzetta, lo storico dell’arte e curatore indipendente Marco Alfano, l’artista Paolo Bini; per la sezione musicale, il direttore e docente di violino al Conservatorio di Avellino e Fondatore e direttore di Mousike’ Accademia Internazionale Arte-Spettacolo Vincenzo Corrado, il compositore e direttore d’orchestra Nicola Hansalik Samale, il pianista, compositore e direttore artistico Tiziano Citro.