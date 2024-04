Comune apre al pubblico Parco Boccaccio: area attrezzata e connessa

CASORIA. L’amministrazione comunale toglie i veli al nuovo Parco Boccaccio. Nel primo pomeriggio di venerdì è stata, infatti, fissata una visita al cantiere che avrà lo scopo di verificare i passi in avanti del piano, teso a riqualificare uno spazio pubblico e inserito nell’ambito dei progetti per la rigenerazione urbana di Casoria, finanziati dai fondi Pics.

Nell’area di tre ettari in via Boccaccio, una volta ad uso militare e prossima alla linea ferroviaria Casoria-Afragola, sorgerà un parco funzionale, connesso, trasformabile, che rispetta le necessità della popolazione e le caratteristiche del luogo. Le fasi di progettazione, infatti, affidate a Progetto Verde, sono state portate avanti in collaborazione con il Dipartimento di Architettura della Federico II, diretto dal prof. Michelangelo Russo, e con il collettivo autogestito “Terranostra Occupata”, che gestiva il parco spontaneo ed ora è arrivato il momento di mostrare i risultati di tale percorso.

Dalle ore 15 di venerdì 19 aprile, infatti, 30 persone potranno visitare il cantiere, insieme a rappresentanti dell’impresa, ai progettisti, al sindaco Raffaele Bene ed all’assessore ai Lavori Pubblici Tommasina D’Onofrio. Per fare richiesta di partecipazione alla visita è necessario rivolgersi alla responsabile del progetto Martina Solli all’indirizzo mail solli@progettoverde.eu fino ad esaurimento posti. Sarà predisposta, con anticipo rispetto all’orario di visita, anche una postazione in loco per completare sul posto la procedura di accredito e consentire l’ingresso a quanti vorranno visitare il Parco.

“La comunità di Casoria deve riappropriarsi dei suoi spazi e per questo stiamo lavorando al recupero di fette importanti di territorio. Parco Boccaccio è uno degli esempi più calzanti e dei simboli di questa politica tesa a migliorare la vivibilità incrementando gli spazi verdi a disposizione delle famiglie” dichiarano in una nota il sindaco Raffaele Bene e l’assessore Tommasina D’Onofrio.