Terminato ciclo audizioni Lep Emilia-R. Autonomia. Silvestro soddisfatto

“Con la giornata di oggi in Emilia Romagna abbiamo concluso l’ottavo incontro itinerante della Commissione per l’indagine conoscitiva sui Lep”.

Lo dichiara il senatore Francesco SILVESTRO, presidente della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali. “Anche oggi abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci e raccogliere informazioni utili per poter verificare lo stato attuale dell’erogazione dei servizi essenziali al cittadino e monitorare la situazione dei Lep in Emilia-Romagna”, ha aggiunto. “Sono estremamente soddisfatto – osserva – degli incontri svolti e della documentazione raccolta. Ringrazio, in primis, il Prefetto di Bologna, Attilio Visconti, per la gentile ospitalità. Ringrazio per l’importante contributo il senatore Daniele Manca e l’onorevole delegato Alessandro Urzì.

Inoltre, un ringraziamento a tutti gli auditi, i rappresentati delle istituzioni come il sindaco di Bologna e della città metropolitana, Matteo Lepore; il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi; il vicepresidente della Camera di Commercio, Amilcare Renzi e i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei sindacati della regione per la partecipazione e la collaborazione che hanno offerto ai lavori della Commissione”, conclude Silvestro