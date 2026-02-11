Circumvesuviana, i pendolari: “Nessuna risposta dall’assessore regionale”

Torna a salire la tensione attorno alla situazione delle linee della Circumvesuviana. Le associazioni che rappresentano i pendolari denunciano l’assenza di risposte da parte della Regione dopo la richiesta di un incontro urgente inviata nelle scorse settimane all’assessore ai Trasporti.

A firmare la nuova presa di posizione sono Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo Facebook “No al taglio dei treni della Circumvesuviana”; Salvatore Ferraro, portavoce del gruppo Facebook “Circumvesuviana-Eav”; Marcello Fabbrocini, presidente del comitato civico Agostino Cifariello Ottaviano; Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(a)Vitiamolo Sperone.

“I pendolari – si legge in una loro nota – il mese scorso hanno chiesto un incontro urgente all’assessore regionale ai trasporti Mario Casillo per un confronto sulla situazione critica delle linee vesuviane.

Dal responsabile regionale dei trasporti, dopo le tante dichiarazioni, i comitati attendevano fiduciosi almeno un cenno, una risposta anche interlocutoria alla richiesta inviata. Purtroppo a tutt’oggi non è seguito nessun riscontro”.

Nel mirino dei comitati finisce ancora una volta la gestione del servizio ferroviario e le continue sospensioni legate ai test dei nuovi convogli.

“L’offerta di Eav sulle linee vesuviane peggiora di giorno in giorno, e le varie sospensioni del servizio ferroviario per i test dei treni nuovi esaspera ancora di più i viaggiatori.

Perché non farli di notte?”.

I rappresentanti delle associazioni chiedono un cambio di passo concreto e un cronoprogramma chiaro per uscire da quella che definiscono una fase di stallo ormai prolungata.

“Eav continua nella sua discutibile gestione – è il parere di Ciniglio, Ferraro, Fabbrocini e Alaia – e sembra che la politica regionale non riesca a porre freno, o quantomeno mettere giù un cronoprogramma vero con date certe, per uscire da queste sabbie mobili. I pendolari da quindici anni portano avanti la battaglia in difesa del diritto alla mobilità, allo sviluppo e alla crescita di tutti i territori serviti dalla linee vesuviane, rinnovando la richiesta di incontro urgente con l’assessore regionale ai trasporti Mario Casillo ed estendendo la stessa al presidente Roberto Fico. I pendolari chiedono risposte e rispetto. Non è più tempo di annunci ma di atti concreti”.