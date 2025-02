Circumvesuviana, ancora chiusure e ritardi sulle linee Vesuviane

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Linee Vesuviane

Binario Morto

Ancora chiusure. ritardi, avarie e soppressioni sulle linee Vesuviane,.

Stamattina assistiamo alla manifesta incapacità di gestire l’emergenza.

Treno guasto sulla linea di Sarno, circolazione in tilt e treno successivo a un solo elemento stracolmo con molti pendolari lasciati a piedi.

” I miracoli” tanto sbandierati cozzano con la realtà.

Dopo la chiusura estiva durata 3 mesi, Eav richiude la Baiano per l’intero fine settimana causa lavori di ammodernamento e sfascio erbe.

È assurdo e davvero singolare che mentre si urla ai quattro venti che i lavori sulla Sorrento si faranno di notte senza interrompere il servizio, si continua a mortificare i viaggiatori della Baiano già penalizzati da un servizio ferroviario che non raggiunge più il capoluogo. In questi giorni Eav giustamente si celebra per come ha brillantemente risolto il problema sulla cumana, prima con un bypass e successivamente ha messo in sicurezza a tempo di record la linea storica. Ebbene non si può dire che abbia avuto la stessa attenzione la linea di Baiano. In tutto il tempo che ha preceduto la chiusura, Eav non ha voluto trovare un’alternativa per portare i viaggiatori fino a Napoli e non lasciarli su un binario morto.

Ancora una volta si conferma che i pendolari per Eav anche se pagano le stesse tariffe, non hanno gli stessi diritti.

I comitati pendolari vesuviani

Enzo Ciniglio enzo gruppo facebook NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA- EAV

Avv Marcello Fabbrocini Comitato Civico di Ottaviano A. Cifariello – ETS

Salvatore alaia Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone