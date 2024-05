Circumvesuviana, sit-in dei pendolari contro la chiusura della linea Napoli-Nola-Baiano

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Manifestazione- Sit In. Protesta Pendolari

Venerdi 31/05/2024 ore 16.30 Stazione Portanolana.

Dopo la riunione di lunedì pomeriggio con i vertici Eav, verificata la non disponibilità a recedere dalla chiusura della Napoli-Nola – Baiano dal 1 luglio al 11 settembre, e le evidenti carenze del servizio bus programmato, constatato che ad oggi non c’è stata consegnata la documentazione specifica come richiesto e promesso nella riunione, e alla luce dei continui e aumentati disagi giornalieri (ritardi e soppressioni) su tutte le linee vesuviane, le associazioni e i comitati firmatari del comunicato, danno appuntamento ai pendolari, ai viaggiatori della circumvesuviana e a tutti quelli che tengono a cuore le sorti di questa ferrovia e dei territori interessati, alla stazione terminale di Portanolana venerdì 31 alle ore 16.30 per manifestare il proprio dissenso verso scelte aziendali che hanno portato questa ferrovia a rivivere anni bui.

In questi ultimi anni, le decisioni prese dai vertici Eav, hanno causato solo tagli! Abbiamo assistito a una gestione che ha brillato sulle linee vesuviane solo per il segno meno: meno treni, meno corse, meno stazioni presenziate, meno fermate aperte, meno frequenza di corse. L’Eav, azienda concessionaria del trasporto pubblico, non garantisce il diritto alla mobilità, non rispetta tutte le norme previste dal contratto di servizio.

La decisione di chiudere per circa 80giorni l’intera linea Napoli-Baiano, per svolgere dei lavori che potrebbero essere fatti di notte o durante delle chiusure a w.e. alternati, così come già avvenuto su altre linee, serve solo a recuperare qualche treno in più da utilizzare sulla Sorrento. Siamo curiosi di leggere i capitolati di appalto dei lavori; tempi, durata, opere da eseguire, e vedere in seguito se le stesse tipologie di lavori sulle altre linee e in particolare sulla Sorrento saranno eseguite con le stesse modalità di chiusura totale per mesi o solo di notte.

La verità è che questa ferrovia negli ultimi anni ha visto il numero di treni assottigliarsi sempre di più e in autunno sarà ancora peggio.

Noi oggi chiediamo a Eav di non chiudere la Baiano e di riorganizzare il servizio su tutte linee, spalmando in modo democratico le corse; unico modo possibile per limitare i disagi, e garantire a tutti il diritto a viaggiare

Certi delle nostre ragioni e forgiati in questi anni dalle difficoltà dei viaggi in circumvesuviana

NON MOLLIAMO!

Venerdi 31 alle ore 16.30 a Portanolana daremo voce e un volto al nostro dissenso.

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari gruppo facebok:

@NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce comitato pendolari gruppo facebook:

CIRCUMVESUVIANA- EAV

Avv. Marcello Fabbrocini

Presidente Comitato Civico di Ottaviano. A Cifariello ETS

@Maria Teresa Imparato

Presidente Legambiente Campania

Giovanni Berritto

Presidente Federconsumatori Campania

Appuntamento a @tutti: venerdì 31 alle ore 16.30 a Portanolana!

IL BIANCO sarà il colore della manifestazione

Fazzoletti, sciarpe, foulard, e altro.

Un modo per rendere chiaro e visibile il nostro dissenso!

Fai sentire la tua voce. Mettiamoci la faccia. Regaliamo un ora del nostro tempo per tutte le ore di vita che ci sta rubando #EAV.

#circumvesuviana

#adessotoccanoi

#manifestazione

#sitin

#venerdi31maggio

#oresedicietrenta

