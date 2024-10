Circumvesuviana, fumo nel vagone, pendolari bloccati a Cercola

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

In fumo le speranze dei pendolari vesuviani.

Anche stamattina la giornata dei pendolari vesuviani è iniziata nel modo peggiore, un vero incubo. Ancora una volta è toccato a un treno sulla linea di Sarno. Dopo i malori di ieri accusati da tre ragazze, per la calca nei vagoni tanto che una di loro ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Oggi gli effetti speciali del fumo hanno invaso il treno costringendo i viaggiatori a scendere dai vagoni e interrompere il proprio viaggio. Ormai solo i vertici aziendali continuano a non vedere quanto accade quotidianamente sulle linee vesuviane cercando con operazioni di facciata di distrarre l’attenzione dal fallimento gestionale di quella che una volta era una gloriosa ferrovia.

Attendiamo che Eav dia finalmente risposte concrete al prefetto pronti a difendere i nostri diritti in ogni modo e in tutte le sedi.

I comitati pendolari vesuviani.