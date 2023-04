Cimitero delle auto in un terreno di Acerra, oltre 8mila euro di multa al proprietario

ACERRA – Secondo gli investigatori non effettuava regolarmente gli smaltimenti dei rifiuti prodotti dall’attivita’ di lavorazione di alluminio. Inoltre, i reflui dell’attivita’ venivano fatti confluire in una vasca istallata all’esterno dell’azienda priva di griglie per il pretrattamento.

Per questo motivo ad Acerra i carabinieri forestale di Marigliano hanno denunciato un 51enne del posto. Sempre nel corso dei controlli disposti dal Gruppo CC Forestale di Napoli nei pressi dei Regi Lagni, su un fondo agricolo sono stati trovati cinque autoveicoli fuori uso.

Nei confronti del proprietario del fondo sono state contestate sanzioni amministrative per 8330 euro.