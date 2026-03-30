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Cercola. Inaugurato il “mamemimò park”, il parco sonoro dedicato ai minori vittime innocenti di reati

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Rossi: «Terrà i nostri ragazzi lontani dalla strada»

È stato inaugurato ieri mattina a Cercola (in Viale delle Palme, 30)  il “mamemimò park”, il parco sonoro dedicato ai minori campani vittime innocenti di reato: un’iniziativa unica in Campania. A ogni bambina, bambino e adolescente vittima innocente sarà dedicato un arbusto donato dai Vivai Forestali della Regione Campania, grazie alla Fondazione Pol.i.s., che ha sostenuto anche l’acquisto degli strumenti musicali da esterno che sono stati installati all’interno del parco, che sarà quindi un luogo interattivo in cui si potrà ascoltare il suono di uno strumento abbinato alla storia di ciascuna vittima ricordata.

 

«Il “mamemimò park” è frutto di una comunione di intenti tra Regione Campania, Comune di Cercola e Scintilla, che lo gestirà. La sua nascita si deve in particolar modo ai sogni, all’inventiva e alla tenacia della maestra Luciana Mazzone, che ha voluto fortemente portare a termine questo progetto a Cercola, e che voglio ringraziare per la sua passione e competenza» ha affermato il sindaco di Cercola, Biagio Rossi, che ha aggiunto: «Ringrazio, in particolare, l’assessore regionale Enzo Cuomo, che ci ha portato i complimenti del presidente Roberto Fico per la lodevole iniziativa in favore della legalità, così come il consigliere Giorgio Zinno, vicepresidente della commissione anticamorra del Consiglio regionale della Campania, intervenuto alla manifestazione». All’evento hanno, inoltre, preso parte la vicepresidente della Fodazione Pol.i.s., Rosaria Manzo, il presidente Aicip, Arturo GiustardiRosa Caterina Marmo (dirigente Uos Ambiente e Clima della Regione Campania) e Tea Monacella (corista del coro di voci bianche il Manicoro, che si è esibito insieme a il Cockoo).

 

«Questo Parco, che si inserisce in un Piano complessivo di riqualificazione dell’area che circonda Piazzale Filangieri, rappresenta un altro luogo dove poter crescere i nostri figli, tenendoli lontani dalla strada, a pochi passi dall’innovativo Parco giochi inaugurato pochi mesi fa. Un altro tassello nella rinascita di Cercola che, passo dopo passo, sta diventando un comune sempre più a misura di bambino» ha poi concluso il sindaco Rossi.

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