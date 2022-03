Centro Trasfusionale Istituto Tumori “Pascale”, ricercatrice del Cnr ringrazia pubblicamente

Riceviamo e pubblichiamo, da Maria Rosaria Carli, ricercatrice del Cnr, i ringraziamenti pubblici per il personale dell’istituto Nazionale Tumori “Pascale” di Napoli.

Da una ventina di anni dono regolarmente sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ Istituto

Nazionale Tumori “ G.Pascale”.

Lo faccio sempre con la consapevolezza – anche confermata da esperienze di miei cari – che il sangue serve, ma è indispensabile principalmente in un ospedale oncologico, dove interventi chirurgici sempre più selettivi e terapie mediche innovative, impegnano la struttura in tutti i suoi aspetti.

Attualmente, un notevole intervento logistico e di rinnovamento rende tutto ancora più agevole. I locali interamente ristrutturati e accoglienti facilitano le attività del personale che è encomiabile per

professionalità e competenza, ma anche per empatia e umanità. Voglio perciò ringraziare pubblicamente il personale medico e paramedico. Mi auguro che cresca sempre più la sensibilità di tutti per la donazione del sangue, ma realtà come questa dell’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” di certo l’hanno agevolata e la faciliteranno sempre più in futuro.

Non si tratta solo di un atto d’amore, ma di un concreto e tangibile contributo alle attività della specializzazione oncologica a Napoli che nel Pascale trova la sua massima applicazione.

Dott.ssa Maria Rosaria Carli

Ricercatore CNR – ISMed

Istituto di Studi sul Mediterraneo