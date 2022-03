Giornata per l’Autismo: “Illuminate campanile di San Domenico di blu”

La nota del consigliere Francesco Raia

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per sensibilizzare e richiamare l’attenzione di tutti sul tema dell’autismo e sui percorsi da seguire per rispondere ai bisogni della persona e della sua famiglia. Il blu è il colore scelto per “identificare” le iniziative svolte da istituzioni, in quanto “tinta enigmatica” che ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza” e può essere utilizzato per manifestare solidarietà e promuovere conoscenza.

Questa giornata rappresenta un importante momento di consapevolezza e riflessione, pertanto in qualità di genitore di un bambino “speciale” sento la necessità e il dovere di condividere l’obiettivo di sensibilizzazione, affinché vengano prese maggiori misure per informare l’opinione pubblica e per ricordare tutte le famiglie e le persone che, ogni giorno, convivono con questo disturbo.

Per questo ho deciso di richiedere al Sindaco e a Don Nicola De Sena di valutare la possibilità di illuminare di blu il campanile della Chiesa di San Domenico in quanto le persone con Disturbo dello Spettro Autistico sono “Speciali” ed hanno diritto a non restare “invisibili”.